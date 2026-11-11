Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Alphamin exportera une partie de l'étain de Bisiye vers une nouvelle fonderie américaine

La société minière Alphamin Resources prévoit d'exporter une partie du concentré d'étain produit à Bisiye, dans le territoire de Walikale (Nord-Kivu), vers une nouvelle fonderie en construction aux États-Unis. Dans un communiqué publié lundi 9 novembre 2026, l'entreprise annonce avoir signé un accord de deux ans avec l'usine Tin Ridge, propriété de Nathan Trotter & Compagnie.

Selon les termes de cet accord, jusqu'à 3 600 tonnes d'étain pourront être exportées chaque année vers cette fonderie, soit près de 18 % de la production annuelle de Bisiye.

Pour Alphamin, ce partenariat constitue une étape importante dans la diversification de ses marchés et de sa clientèle. L'entreprise estime également que cet accord contribuera au développement des capacités occidentales de raffinage du concentré d'étain à haute teneur provenant de la mine de Bisiye.

Et la transformation locale ?

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Toutefois, certaines sources indépendantes s'interrogent sur cette orientation. Elles estiment qu'elle pourrait être en contradiction avec l'objectif de transformation locale des minerais stratégiques défendu dans le cadre de l'accord de Washington.

Actuellement en construction dans l'État américain de Virginie, la fonderie Tin Ridge recevra du concentré issu de la mine de Bisiye, située à environ 180 kilomètres au nord-ouest de Goma.

Au 30 septembre 2026, la mine de Bisiye avait produit 5 030 tonnes d'étain. Dans son rapport du 6 octobre, Alphamin maintient ses prévisions annuelles à 20 000 tonnes. La majeure partie de la production continuera cependant d'être exportée vers la Chine, qui demeure le principal marché de l'entreprise.

La mise en oeuvre de cet accord reste conditionnée à la poursuite normale des opérations minières et à l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, précise Alphamin.

En mars 2025, la société avait temporairement suspendu ses activités à Bisiye avant de reprendre progressivement la production quelques semaines plus tard.