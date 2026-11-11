Congo-Kinshasa: Plus de 100 maisons détruites et trois enfants tués par la foudre à Luiza, au Kasaï-Central

Au moins 115 maisons ont été détruites et trois enfants d'une même famille ont perdu la vie à la suite d'une pluie diluvienne accompagnée de foudre qui s'est abattue dans la nuit du lundi 9 novembre sur le village de Makonkole, dans le territoire de Luiza, au Kasaï-Central. Les sinistrés, désormais sans abri, passent leurs nuits à la belle étoile, tandis que la société civile appelle, ce mercredi 11 novembre, à une assistance d'urgence en faveur des familles touchées.

Le drame s'est produit dans le village de Makonkole, situé dans le groupement Kakela, secteur de Lueta. Selon la Nouvelle Société civile congolaise, les fortes précipitations ont causé d'importants dégâts matériels, privant de nombreuses familles de logement.

Outre les destructions matérielles, la catastrophe a coûté la vie à trois enfants d'une même famille, tous âgés de moins de 15 ans.

D'après Paulin Nkongolo Nsake, coordonnateur territorial de la Nouvelle Société civile congolaise à Luiza, les victimes ont été frappées par la foudre au cours de l'orage.

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« Il y a eu une forte pluie dans le village de Makonkole. Pendant cette pluie, trois enfants d'une même famille, âgés de moins de 15 ans, ont été foudroyés. Ils sont morts sur le coup », a-t-il indiqué.

Des dizaines de familles sans abri

Selon la société civile, environ 115 habitations ont été détruites ou gravement endommagées par les intempéries.

Privées de logement, plusieurs familles passent désormais la nuit à la belle étoile ou dépendent de la solidarité de leurs proches et voisins.

« Nos compatriotes du village de Makonkole passent la nuit à la belle étoile, dans des conditions difficiles », déplore Paulin Nkongolo Nsake.

Face à l'ampleur des dégâts, la Nouvelle Société civile congolaise lance un appel aux autorités, aux organisations humanitaires et aux personnes de bonne volonté afin d'apporter une assistance aux sinistrés.

Les besoins les plus urgents concernent notamment les abris, les vivres, les couvertures et les autres articles de première nécessité destinés aux familles affectées par cette catastrophe naturelle.