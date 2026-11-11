Congo-Kinshasa: De fortes pluies provoquent des inondations et perturbent la circulation au pays

De fortes pluies qui se sont abattues sur Kinshasa ce mercredi 11 novembre ont provoqué d'importantes inondations dans plusieurs quartiers de la capitale. Les précipitations ont entraîné des perturbations de la circulation routière et causé des dégâts dans certaines habitations, selon plusieurs témoignages recueillis dans la capitale congolaise.

Depuis les premières heures de la matinée, plusieurs axes routiers de la ville sont difficilement praticables en raison de l'accumulation des eaux de ruissellement et du débordement de certains caniveaux.

Cette situation ralentit considérablement les déplacements des habitants et affecte les activités dans plusieurs communes de Kinshasa.

Selon des témoignages concordants, plusieurs maisons ont été envahies par les eaux dans différents quartiers de la capitale.

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Des ménages tentent de préserver leurs biens, tandis que certaines familles font face à d'importants dégâts matériels causés par les inondations.

Les embouteillages se sont intensifiés sur plusieurs artères, rendant les déplacements particulièrement difficiles pour les usagers de la route.

Les fortes précipitations, qui se poursuivaient encore dans certaines zones en milieu de journée, continuent d'inquiéter les habitants confrontés aux risques d'inondation.

Les autorités n'avaient pas encore communiqué de bilan officiel des dégâts au moment de la rédaction de cet article.