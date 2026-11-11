Tunisie: Industries électriques et électroniques - Une contribution majeure aux exportations

Les industries électroniques occupent une place stratégique dans les exportations tunisiennes. En 2025, les exportations de ce secteur ont avoisiné les 3,5 milliards de dinars, selon le directeur général des industries manufacturières au ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fathi Sahlawi. Intervenant sur les ondes d'une radio privée, ce dernier a indiqué que le secteur regroupe environ 150 entreprises et emploie près de 70 000 personnes.

Dans cette perspective, la Tunisie a adopté, en avril 2026, une charte de compétitivité des industries électroniques ayant pour objectif de doubler les exportations du secteur pour atteindre 7 milliards de dinars à l'horizon 2030. Cette stratégie prévoit également la création de 30 000 emplois directs supplémentaires, ce qui porterait le nombre total d'employés à plus de 100 000 personnes, a précisé Fathi Sahlawi.

Par ailleurs, les industries électriques et électroniques tunisiennes ont enregistré une progression de 8,7 % durant les neuf premiers mois de 2026. Le secteur représente désormais plus de 558 000 emplois directs et indirects, témoignant de son importance croissante dans l'économie nationale. Ces chiffres ont été communiqués par le directeur général du Centre technique des industries mécaniques et électriques (CETIME), Noureddine Guizani.

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Le tissu industriel compte actuellement 924 entreprises employant chacune au moins dix salariés. Ces unités assurent 158 000 emplois directs et génèrent plus de 400 000 emplois indirects. Ces données ont été présentées lors d'une conférence de presse organisée mardi, à l'occasion de la présentation de la 10e édition du Salon international des pièces de rechange, des équipements et des services industriels « SAPI 2026 ».

À cette occasion, Noureddine Guizani a également souligné que les industries électriques et électroniques représentent près de 50 % des exportations des industries manufacturières tunisiennes.

Le secteur englobe plusieurs activités à forte valeur ajoutée, notamment la production de composants automobiles et aéronautiques, de cartes électroniques ainsi que de systèmes technologiques de précision. Ces domaines contribuent à renforcer l'attractivité de la Tunisie auprès des investisseurs étrangers et favorisent l'implantation de groupes internationaux.

Les performances du secteur automobile illustrent cette dynamique. En effet, les exportations tunisiennes de composants automobiles ont dépassé 2,2 milliards d'euros, soit environ 7,5 milliards de dinars, en 2024, selon les données du ministère de l'Industrie. La Tunisie dispose de plus de 280 unités industrielles spécialisées dans cette activité, dont plusieurs sont rattachées à de grands groupes internationaux.

L'ensemble de ces résultats témoigne du positionnement de la Tunisie au sein des chaînes de production internationales, notamment dans un contexte marqué par une demande mondiale croissante en composants électroniques, semi-conducteurs et systèmes embarqués.

Toutefois, le principal enjeu pour les années à venir consiste à dépasser le modèle reposant essentiellement sur la fabrication et l'assemblage, en renforçant les capacités nationales de conception et de production de composants et de technologies. Il s'agit ainsi d'améliorer le taux d'intégration industrielle et d'accroître la valeur ajoutée locale, tout en maintenant la compétitivité des entreprises tunisiennes sur les marchés internationaux.