Tunisie: Artisanat - Ouverture des candidatures aux concours nationaux de l'innovation

L'Office National de l'Artisanat (ONAT) a lancé les candidatures aux concours nationaux de l'innovation dans l'artisanat au titre de l'année 2027. Les personnes intéressées ont jusqu'au lundi 14 décembre 2026 pour déposer leurs dossiers de participation.

Ces concours visent à encourager la créativité, à promouvoir l'innovation et à favoriser le renouvellement des produits artisanaux. Ils sont ouverts aux artisans, aux entreprises artisanales, aux designers ainsi qu'aux étudiants et aux apprenants des établissements de formation concernés.

Selon un communiqué publié mardi par l'ONAT, les dossiers de participation, disponibles depuis le 10 novembre 2026 auprès des délégations régionales de l'Office, doivent être dûment remplis et déposés dans les délais impartis. Les candidats sont également appelés à prendre connaissance, au préalable, du règlement général propre à chaque concours.

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Trois catégories sont prévues dans le cadre de cette édition. La première porte sur l'innovation dans l'industrie des articles de décoration et des cadeaux. La deuxième est destinée aux étudiants des instituts supérieurs des beaux-arts, des arts et métiers, de l'École supérieure des sciences et technologies du design et de l'Institut supérieur de la mode, ainsi qu'aux apprenants des centres de formation publics et privés opérant dans le secteur de l'artisanat.

La troisième catégorie, consacrée à l'innovation dans l'économie circulaire, récompense la conception d'un produit artisanal écologique.

Les prototypes des produits proposés devront être remis aux délégations régionales de l'ONAT au plus tard le lundi 15 février 2027.