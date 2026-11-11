Tunisie: Tuberculose de l'olivier en Tunisie - Faut-il craindre pour la qualité de l'huile d'olive ?

La bactérie responsable de la tuberculose de l'olivier ne tue pas les arbres et n'altère pas la qualité de l'huile d'olive. Elle provoque toutefois des dessèchements au niveau des jeunes branches, a indiqué mercredi Olfa Baldi, ingénieure spécialisée en pathologie végétale et cheffe du service des maladies végétales à la Direction Générale de la Santé Végétale et du contrôle des intrants agricoles au ministère de l'Agriculture.

Intervenant sur les ondes de Jawhara FM, elle a précisé que la tuberculose de l'olivier est une maladie bactérienne, et non une maladie de quarantaine, présente en Tunisie depuis plusieurs décennies.

La maladie est observée dans l'ensemble des régions productrices d'olives, particulièrement dans le Nord et le Centre-Ouest, où les épisodes de grêle sont fréquents. La bactérie pénètre dans les arbres à travers les blessures provoquées par les grêlons sur les branches.

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La région de Melloulech connaît actuellement des foyers sévères de tuberculose de l'olivier, en raison des importantes chutes de grêle enregistrées ces derniers temps. Les dégâts causés aux branches, combinés à l'humidité favorisée par la situation côtière de la région, ont contribué à la propagation de la bactérie, a expliqué Olfa Baldi.

Concernant les mesures de traitement, la responsable a indiqué qu'une stratégie d'intervention est prévue, mais que sa mise en oeuvre ne peut pas commencer immédiatement, la récolte des olives n'ayant pas encore été achevée.