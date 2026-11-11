Tunisie: Espérance de Tunis - Cap sur le derby, Hamdi Meddeb invité par la CAF

L'Espérance sportive de Tunis entame, ce mercredi, la préparation du derby de la capitale face au Club Africain. À onze jours de ce rendez-vous très attendu, les Sang et Or disposent désormais d'un premier cycle de préparation pour peaufiner leurs réglages et aborder ce choc dans les meilleures conditions.

En parallèle de cette échéance sportive, le président espérantiste, Hamdi Meddeb, a reçu une invitation de la Confédération africaine de football (CAF) pour assister à son congrès, prévu à Abuja, au Nigeria. Cette invitation s'inscrit dans le cadre de la présence de l'Espérance parmi les clubs qualifiés pour la phase de groupes des compétitions africaines.

Entre la préparation d'un derby capital sur la scène nationale et les enjeux continentaux, l'actualité espérantiste s'annonce particulièrement dense.