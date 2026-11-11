Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - « Notre objectif est d'avoir 12 points et de décrocher la qualification », affirme Sébastien Desabre

Les Léopards seniors de la République démocratique du Congo accueillent les Leone Stars de la Sierra Leone jeudi 12 novembre au stade des Martyrs de Kinshasa. Cette rencontre, prévue à 17 heures (heure de Kinshasa), soit 18 heures dans l'Est du pays, compte pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2027.

À la veille de cette confrontation, le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, a affiché les ambitions de son équipe lors de la conférence de presse d'avant-match tenue ce mercredi à Kinshasa.

Le technicien français a rappelé que l'objectif principal reste la qualification à la phase finale de la CAN 2027. Pour y parvenir, son équipe entend poursuivre sur sa lancée après ses bons débuts dans ces éliminatoires.

« Nous sommes engagés dans un parcours de six matchs. Notre objectif est d'avoir 12 points à l'issue de ces six rencontres et de décrocher la qualification à la prochaine CAN », a déclaré Sébastien Desabre.

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Le sélectionneur souhaite voir ses joueurs reproduire la même qualité de prestation que celle affichée lors de leur précédente sortie face à la Guinée équatoriale.

Tout en reconnaissant les qualités de la Sierra Leone, Sébastien Desabre a insisté sur la nécessité d'aborder cette rencontre avec le plus grand sérieux.

« Chaque match a sa vérité. Nous allons affronter une bonne équipe de la Sierra Leone. À nous d'être très attentifs, disciplinés et de jouer avec le même sérieux que lors de nos précédentes sorties », a-t-il souligné.

Une victoire permettrait aux Léopards de conforter leur position de leader du groupe avant le match retour prévu le 17 novembre au stade El Abdi d'El Jadida, au Maroc.

Cette double confrontation face à la Sierra Leone pourrait s'avérer décisive dans la course à la qualification pour la phase finale de la CAN 2027.