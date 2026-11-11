Tunisie: Climat - CDN 3.0 : 55 milliards de dollars pour financer la transition climatique au pays

Tunis — La mise en oeuvre de la troisième Contribution déterminée au niveau national (CDN 3.0) nécessitera environ 55 milliards de dollars d'investissements sur la période 2026-2035, selon les estimations du document. Ces besoins se répartissent entre l'adaptation aux changements climatiques (53 %, soit près de 29 milliards de dollars) et l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre (47 %, soit environ 25 milliards de dollars). Il s'agit de besoins estimés et non de financements déjà mobilisés.

À ces montants s'ajoutent environ 3 milliards de dollars destinés au renforcement des capacités, au transfert de technologies et à l'accompagnement de la mise en oeuvre des programmes climatiques, dont 1,85 milliard pour l'adaptation et 1,25 milliard pour l'atténuation.

Le secteur énergétique concentre à lui seul près de 21,7 milliards de dollars, soit environ 87 % des besoins liés à l'atténuation. Les investissements concernent principalement les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et la modernisation des infrastructures énergétiques.

La CDN 3.0 vise notamment à porter la part des énergies renouvelables à au moins 50 % du mix électrique d'ici 2035.