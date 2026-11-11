Tunisie: Climat - Le pays veut accélérer sa trajectoire vers la neutralité carbone à l'horizon 2050

Tunisie — "La CDN 3.0 constitue une étape déterminante pour accélérer la transformation de notre modèle économique" Seif Derouiche

Tunis,11 nov. (TAP- Meriem Khadhraoui)- Avec sa nouvelle feuille de route climatique pour 2026-2035 (CDN 3.0), la Tunisie relève ses ambitions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et engage ses politiques publiques dans une trajectoire de développement bas carbone, avec pour objectif la neutralité carbone à l'horizon 2050.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette nouvelle feuille de route, la Tunisie participe à la COP31, qui se tient du 9 au 20 novembre à Antalya, en Turquie, avec pour priorité de défendre ses besoins en financement climatique et de promouvoir les mécanismes permettant de traduire ses engagements en investissements concrets. L'enjeu est d'accélérer sa transition écologique et de renforcer la résilience de son économie face aux impacts des changements climatiques.

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"La CDN 3.0 constitue une étape déterminante pour accélérer la transformation de notre modèle économique. L'enjeu n'est plus seulement de définir des objectifs climatiques, mais de créer les conditions institutionnelles, financières et techniques permettant de les traduire en investissements et en projets concrets", souligne Seif Derouiche, Conseiller Senior en politique et finance climatique au sein de la GIZ pour le projet PAGECTE (Programme d'appui à l'action environnementale de l'UE en Tunisie) .

La Tunisie ambitionne de réduire de 46,4 % d'ici 2030 et de 62 % à l'horizon 2035 les émissions de gaz à effet de serre générées pour chaque unité de richesse produite, par rapport à 2010. Cet objectif vise à permettre au pays de produire davantage tout en polluant moins.

"La CDN 3.0 introduit également un objectif inédit de réduction de 34 % des émissions nettes nationales de gaz à effet de serre en valeur absolue d'ici 2035, par rapport à 2010. Autrement dit, la Tunisie vise désormais non seulement à réduire les émissions générées par son activité économique, mais aussi à diminuer de manière effective son bilan net d'émissions de gaz à effet de serre, explique Seif Derouiche.

La neutralité carbone en 2050 : une transformation qui nécessite des investissements, dès aujourd'hui

Au-delà des objectifs fixés pour 2035, la CDN 3.0 s'inscrit dans une vision de long terme visant à aligner le développement économique de la Tunisie sur une trajectoire de neutralité carbone à l'horizon 2050.

Cette ambition suppose une transformation progressive et structurelle de plusieurs secteurs de l'économie, en particulier l'énergie, l'industrie, les transports, l'agriculture et la gestion des déchets. Elle repose notamment sur l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique, la décarbonation des procédés industriels, la valorisation des déchets et le renforcement des capacités de séquestration du carbone dans les écosystèmes naturels.

L'objectif est également d'engager un découplage durable entre la croissance économique et les émissions de gaz à effet de serre, afin que le développement du pays ne repose plus sur une augmentation parallèle de son empreinte carbone.

La réalisation de cette trajectoire nécessite toutefois une programmation cohérente des investissements à moyen et long terme, une meilleure coordination entre les politiques sectorielles et des mécanismes de suivi permettant de mesurer les progrès accomplis.

Les partenariats public-privé (PPP), les investissements directs étrangers, les instruments de financement innovants et les mécanismes de coopération prévus par l'Article 6 de l'Accord de Paris figurent parmi les pistes susceptibles d'accélérer la concrétisation des objectifs climatiques.

"Le financement climatique doit évoluer vers des approches capables de combiner les ressources publiques, les financements internationaux et les capitaux privés. Il s'agit notamment de développer des projets suffisamment structurés et bancables pour attirer les investisseurs, tout en garantissant leur contribution aux objectifs nationaux de développement et de décarbonation", souligne Derouiche.

L'adaptation et la sécurité hydrique au coeur des priorités

Face à l'aggravation des sécheresses, à la baisse des précipitations, à l'élévation du niveau de la mer et aux risques pesant sur les ressources naturelles, l'adaptation représente une priorité économique et sociale majeure.

Sur les quelque 29 milliards de dollars nécessaires à ce volet, près de 10,7 milliards sont destinés aux ressources en eau et à l'assainissement, tandis que 8 milliards concernent l'agriculture, l'alimentation et la sécurité alimentaire. Les écosystèmes et la biodiversité représentent également un domaine d'intervention important, avec des besoins estimés à environ 6,4 milliards de dollars.

"L'adaptation ne peut plus être considérée uniquement comme une réponse environnementale. Elle constitue un investissement stratégique dans la sécurité hydrique et alimentaire, la protection des infrastructures, la stabilité économique et les moyens de subsistance des populations", souligne Seif Derouiche.

La CDN 3.0 prévoit, dans cette perspective, des objectifs opérationnels et des cibles quantifiées dans sept domaines prioritaires, notamment l'eau, l'agriculture et la pêche, la santé, les écosystèmes, les infrastructures, le patrimoine culturel et les moyens de subsistance.

Diplomatie climatique : renforcer les capacités nationales de négociation

Au-delà des financements et des investissements, le renforcement des capacités nationales de négociation constitue également un enjeu pour la Tunisie. La mise en place d'une équipe permanente de négociateurs et la transmission des compétences entre générations permettraient au pays de défendre plus efficacement ses priorités lors des différentes échéances internationales. L'initiative des jeunes négociateurs représente, à cet égard, une dynamique à consolider.

L'implication des jeunes et des groupes leaders dans la mise en oeuvre de la CDN3.0 et la diplomatie climatique, figurent déjà dans les objectifs stratégiques de la Tunisie en matière d'adaptation et d'atténuation des impacts des changements climatiques.

L'objectif est d'appuyer et accompagner les structures et acteurs nationaux pour produire, transmettre et exploiter les résultats de la recherche, valoriser les capacités entrepreneuriales et d'innovation des jeunes, drainer les efforts du secteur privé et associatif vers la lutte contre les changements climatiques et promouvoir les synergies entre les secteurs.

Lors de la COP31, les jeunes négociateurs tunisiens défendent des thématiques cruciales pour la Tunisie, dont le financement de l'adaptation, la transition juste, les pertes et préjudices, l'impact des sécheresses, les solutions zéro déchets et autres.