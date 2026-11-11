Madagascar: Pétanque/Championnats du Monde - L'île vise un doublé en Thaïlande

Quarante-huit nations disputeront les mondiaux de Thaïlande à partir du 20 novembre. Les quatre sélectionnés du pays sont en regroupement depuis deux semaines à Antsirabe.

Madagascar veut renouer avec les sommets de la pétanque mondiale. La sélection nationale mettra le cap sur la Thaïlande dans une semaine pour disputer la 52e édition des championnats du monde en triplette et tir de précision, prévue du 20 au 25 novembre dans la ville de Khon Kaen.

L'effectif réunit Olivier Rakotomanana (dit « Liva», Cecam) au poste de pointeur, Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray (surnommé « Baloty », PAC) au poste de milieu, Tendry Fitia Fanjamanovofifaliana (SECAM) comme premier tireur, renforcés par Lova Satamandimby Rakotoarisoa (SBA), deuxième meilleur tireur du test d'évaluation. Retenus à l'issue des épreuves de sélection organisées du 10 au 14 octobre à Ankatso, les quatre boulistes sont entrés en regroupement final à Antsirabe le 2 novembre.

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Cette préparation de deux semaines s'achève ce mercredi. « L'objectif est de réaliser un doublé. Nos séances ont été axées sur le tir de précision et la cohésion d'équipe, au-delà du perfectionnement technique par poste », précise le directeur technique national, Juan Éric Rakotondralambo. La délégation regagnera la capitale jeudi avant de s'envoler le 18 novembre, avec une escale prévue à Addis-Abeba.

Un glorieux palmarès à défendre

L'équipe nationale sera une nouvelle fois menée par l'entraîneur Herinirina Edmond Ratsimba, alias « Hery Morondava », déjà aux commandes lors de l'édition 2024 à Dijon. Cette année-là, Madagascar s'était illustré en décrochant l'or et l'argent. Jean François Daniel Riantsoa Rakotondrainibe avait décroché la médaille d'or en tir de précision, devenant le deuxième champion du monde malgache senior dans cette discipline après Carlos Rakotoarivelo (Pattaya, 2007). Il rejoignait ainsi le cercle fermé des sacrés mondiaux toutes catégories confondues, aux côtés de Carlos, Hanta Francine Randriambahiny (« Cicine », Turquie 2011), et des juniors Judicaël Ratianarison (Thaïlande 2015) et Faneva Ramandraitsiory (Espagne 2021).

En triplette, Madagascar avait frôlé le titre suprême en 2024. La form ation composée de Zigle, Faratiana Rakotoniaina (« Tiana Kely »), Faly Donald Andrianantenaina et Christian Andriantseheno (« Racle ») s'était inclinée d'un cheveu en finale (11-13) face à l'Italie de Diego Rizzi, Andréa Chiapello et Alessio Cocciolo.

Madagascar compte deux sacres mondiaux en triplette à son palmarès, remportés à domicile en 1999 et en 2016. La dernière équipe couronnée était portée par Tita Razakarisoa, Christian Nanou Andrianiaina, Hery Razafimahatratra et Lova Rakotondrazafy. Face aux quarante-sept autres nations réunies à Khon Kaen, les nouveaux ambassadeurs du cochonnet malgache comptent bien écrire une nouvelle page d'or de cette histoire.