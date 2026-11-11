Madagascar: Risque d'effondrements - Des maisons sous surveillance à Antananarivo

À l'approche de la saison des pluies, le spectre des éboulements et des effondrements de maisons plane sur les quartiers en hauteur d'Antananarivo.

Malgré la vigilance des autorités et le renforcement des dispositifs de prévention, la vulnérabilité d'un parc immobilier vieillissant reste une préoccupation majeure.

La saison des pluies approche à grands pas, ravivant les craintes d'effondrements d'habitations dans la capitale. Dans les quartiers de colline, classés en zones rouges, les responsables de fokontany multiplient les inspections pour repérer les bâtisses fragilisées, les glissements de terrain ou les rochers menaçants.

« Nous avons répertorié trois maisons anciennes présentant de sérieux risques d'effondrement en l'espace d'un mois. Pour le moment, aucun signalement officiel n'a encore été acté et aucune mesure n'a été prise. Nous attendons l'intervention des techniciens pour évaluer la situation », confie un responsable du fokontany d'Andafiavaratra.

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Un constat partagé par la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA). Selon le lieutenant Nirina Rasolonjatovo, chef de service de l'Organisation de la réponse de sécurité civile (Orsec), de nombreuses habitations restent particulièrement exposées. « Les maisons anciennes sont les plus vulnérables. Elles présentent des risques en raison du manque d'entretien. Les épisodes de fortes pluies pourraient accentuer leur fragilité, particulièrement après une période prolongée de sécheresse », explique-t-il. L'officier estime qu'environ 40 % des logements de la capitale sont anciens et vétustes, les 2e, 4e et 6e arrondissements concentrant la grande majorité de ces bâtisses à risque.

Vigilance de mise

Pour mémoire, le service Orsec a recensé une cinquantaine de maisons effondrées ou endommagées dans les six arrondissements lors de la saison des pluies 2025-2026.

En ce début de saison des pluies 2026-2027, la situation demeure pour l'instant maîtrisée. « Le risque d'éboulement reste relativement faible en raison de l'absence de précipitations significatives. Huit signalements de maisons menaçant de s'effondrer ont été enregistrés par les sapeurs-pompiers depuis le mois de septembre», indique le lieutenant Nirina Rasolonjatovo. Toutes ces alertes ont donné lieu à des interventions de sécurisation des parties dangereuses.

La donne devrait toutefois changer au coeur de la saison des pluies. Les mois de janvier, février et mars s'annoncent critiques.

« Les fortes pluies sont susceptibles de fragiliser les sols et les structures déjà dégradées, favorisant ainsi les glissements de terrain, les chutes de pierres et les effondrements », alerte l'officier.

Face à ces menaces, les sapeurs-pompiers recommandent aux riverains, en particulier aux propriétaires de maisons anciennes, d'inspecter régulièrement leur habitat. L'apparition d'humidité au niveau des fondations, la présence de poussières persistantes à l'intérieur ou des briques qui se désolidarisent constituent autant de signaux d'alerte. Les arbres situés à proximité immédiate méritent également de la vigilance, leurs racines pouvant miner les fondations.

Les secours encouragent à signaler sans délai toute anomalie. « Une démolition systématique n'est pas nécessairement envisagée. Certaines situations peuvent être réglées par le retrait des éléments dangereux et la réparation des structures », précise-t-on.

Entre précarité et fatalisme

Pourtant, malgré la prise de conscience, bon nombre d'habitants n'ont d'autre choix que de rester. C'est le cas de Jerry Ramaroson, occupant d'une maison construites dans les années 1980 qui donne de sérieux signes de faiblesse. « Depuis l'année dernière, le bas de nos murs est constamment humide. Nous sommes conscients du danger, mais nos moyens financiers ne nous permettent pas d'engager des travaux de rénovation. Des maçons que nous avons consultés nous ont conseillé de tout démolir. Cependant, nous n'avons nulle part où aller ni les ressources pour reconstruire. Nous sommes contraints d'y rester en attendant un miracle », témoigne-t-il.

Au-delà de la surveillance de terrain, l'anticipation reste le maître-mot de cette nouvelle saison. Dans le cadre d'une collaboration étroite entre la CUA et le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC, une nouvelle stratégie prévoit l'installation de comités de vigilance locaux. Leur rôle : relayer rapidement toute alerte dans les zones exposées aux glissements de terrain.

Cette surveillance de proximité, adossée à des plans de contingence affinés à l'échelle des districts et au plan national, vise à mieux coordonner les interventions des différents acteurs avant que la situation ne tourne à la catastrophe.