Madagascar: Pouvoir d'achat - Le budget 2027 entre nouvelles taxes et promesses d'investissement

Le gazole, les smartphones et les revenus salariaux figurent parmi les secteurs ciblés par les nouvelles dispositions fiscales du Projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027.

Ces mesures risquent d'alourdir les charges des ménages dans un contexte d'inflation persistante. En contrepartie, le gouvernement défend un effort d'investissement ciblé sur l'agriculture et l'éducation.

Faire face aux dépenses quotidiennes alors que les revenus stagnent : c'est l'équation complexe à laquelle sont confrontés de nombreux ménages à l'approche de l'examen du PLFI 2027. Pour ce père de famille croisé dans la capitale, chaque hausse annoncée impose de nouveaux arbitrages : « Si ces taxes se concrétisent, nous serons obligés de meuler encore nos dépenses, notamment sur l'alimentation, car nos salaires ne bougent pas. »

Le gazole en première ligne

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La hausse de la Taxe sur les produits pétroliers (TPP) appliquée au gazole constitue la mesure phare du texte. Son montant passerait de 228 à 503 ariary par litre, soit une augmentation de 275 ariary. Cette révision vise à aligner la taxation du diesel sur celle de l'essence, conformément aux engagements pris par Madagascar auprès du Fonds monétaire international (FMI) dans le cadre de la Facilité pour la résilience et la durabilité. Le rendement fiscal attendu (TPP et TVA comprises) est évalué à 257,79 milliards d'ariary.

Cette perspective alerte les usagers et les opérateurs. Le gazole étant le carburant principal du transport de voyageurs et de marchandises, les coopératives comme l'UCTU ou la KOFIATRAM redoutent une répercussion directe sur les tarifs de transport et le coût du panier de la ménagère. Le président de l'UCTU, Jean Louis Emile Rakotonirina, réclame une concertation préalable. Le ministre de l'Économie et des Finances, Herinjatovo Aimé Ramiarison, a indiqué que des discussions étaient prévues et qu'un dispositif d'accompagnement social était à l'étude pour atténuer l'impact de cet alignement.

Le projet de budget touche aussi les équipements technologiques : les droits de douane sur les smartphones passeraient de 20 à 30 %, une mesure qui s'étend aux objets connectés (montres, casques sans fil). Si l'État entend engranger des recettes supplémentaires, les professionnels du secteur mettent en garde contre le risque de renchérir l'accès au numérique -- indispensable pour les études et le travail -- et de favoriser le marché informel.

Du côté des salariés, le minimum de perception de l'Impôt sur les revenus salariaux et assimilés (IRSA) passerait de 3 000 à 5 000 ariary par mois, soit un prélèvement annuel supplémentaire de 24 000 ariary pour les contribuables concernés. La mesure devrait rapporter 4,8 milliards d'ariary à l'État. Pour Miora, ouvrière dans une zone franche et mère de deux enfants, le coup de rabot est sensible : « Sur mon salaire, je consacre déjà 30 000 ariary au transport et 90 000 ariary aux communications. Chaque retenue supplémentaire pèse lourd au quotidien. »

Une inflation persistante à 8,6 %

Ces arbitrages budgétaires interviennent dans un climat économique tendu. En septembre 2026, l'inflation annuelle s'établissait à 8,6 %, tirée par une hausse de 10,3 % sur les produits alimentaires et de 20,3 % sur les produits vivriers non transformés. Pour Lalaina Razafindralambo, président de l'Union des consommateurs de la région Analamanga, les députés doivent examiner avec minutie ces mesures afin d'éviter un étouffement du pouvoir d'achat.

Face à ces inquiétudes, le gouvernement met en avant la contrepartie de cet effort fiscal : le renforcement des investissements publics. Présentant les orientations budgétaires le 9 novembre, le ministre de l'Économie et des Finances a réaffirmé les priorités accordées à l'agriculture (aménagement des périmètres irrigués pour réduire les importations) et à l'éducation (recrutement d'enseignants et construction de salles de classe).

L'Exécutif entend ainsi porter le taux de pression fiscale à 12 % en 2027 (contre 10 % actuellement), estimant le manque à gagner actuel à 900 milliards d'ariary pour les caisses de l'État. Le débat est désormais entre les mains des parlementaires, qui devront trancher entre impératifs de recettes publiques et sauvegarde de l'économie ménagère.