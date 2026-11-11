Madagascar: Itaosy - Une marche blanche en mémoire des écoliers décédés

Les rues d'Itaosy Cité se sont parées de blanc hier à 13h50, à l'heure exacte où deux jeunes enfants ont perdu la vie lundi après-midi. Une marche digne et silencieuse, empreinte d'une profonde solidarité envers les familles endeuillées, mais portant un message sans équivoque à l'attention des autorités.

Cette mobilisation citoyenne a rassemblé des habitants bouleversés par ce drame, conscients qu'un tel malheur aurait pu frapper n'importe quel foyer. Pour rappel, l'accident s'est produit sur un passage piéton du fokontany d'Akany Sambatra, dans la commune d'Andranonahoatra. Un poids lourd transportant du ciment, en provenance d'Ambohimangakely et en route vers Antanetibe Ambohidrapeto, a fauché des piétons sur son passage.

Selon les déclarations du chauffeur aux enquêteurs, les enfants auraient traversé en courant, et le véhicule n'aurait pas pu s'immobiliser à temps malgré un freinage d'urgence. Une version contredite par de nombreux témoins oculaires, qui affirment que le camion circulait à vive allure. Le choc s'est révélé fatal. Il a fallu soulever l'engin pour dégager la main du petit garçon, coincée sous une roue, tandis que les forces de l'ordre d'intervenir rapidement pour contenir la colère de la foule et placer le conducteur en garde à vue.

Un lourd bilan

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Le bilan final de ce drame fait état de deux morts et de six blessés. Le petit Ignace Rowan Tsiriarimalala, âgé de 3 ans et scolarisé à l'établissement Les Séraphins, est décédé sur le coup. La petite Niriantsa Anael Randriamampianina, 6 ans, élève à l'établissement Au Beau Lieu, a quant à elle succombé à ses blessures à l'hôpital.

Parmi les six blessés figurent une jeune femme de 25 ans qui accompagnait Rowan, deux adolescentes de 17 ans, deux fillettes de 5 et 8 ans ainsi qu'un garçon de 5 ans. La dépouille de Rowan a d'ores et déjà été acheminée vers Antsampanimahazo (district de Faratsiho) pour y être inhumée.

C'est cette douleur indicible qui a poussé les habitants dans la rue. Au-delà du recueillement, la population formule des exigences concrètes et immédiates à l'adresse de la Commune et des autorités compétentes : l'installation de ralentisseurs, le renforcement de la signalisation routière et un contrôle rigoureux de la vitesse sur cet axe très fréquenté par les écoliers.

Les riverains l'affirment : les noms de Rowan et d'Anael ne doivent pas sombrer dans l'oubli, mais devenir le catalyseur d'une prise de conscience et de mesures d'urbanisme durables pour que pareille tragédie ne se reproduise plus.