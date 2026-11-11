Madagascar: Secren - Le personnel en grève

La contestation sociale à la Société d'études, de construction et de réparation navales (Secren) prend une nouvelle tournure. Le mouvement a entraîné le blocage du chantier naval, perturbant et paralysant les activités de réparation des navires.

La situation au sein de la Secren révèle une profonde division entre les travailleurs. D'un côté, un groupe de salariés, qui a pris l'initiative de fermer l'ensemble des ateliers du chantier naval et d'en conserver les clés, est allé loin et exige le départ du nouveau directeur général, Félicien Milson. Ces employés dénoncent l'absence de programme d'action concret et de solutions efficaces présentés par la direction générale pour redresser l'entreprise. Selon eux, aucune mesure crédible ne se dessine pour sortir la société de ses difficultés. Au contraire, la situation financière et opérationnelle ne ferait que se dégrader davantage. Ils estiment ainsi que le départ du directeur général constitue une nécessité.

Ce groupe est également accusé par ses collègues de faire pression sur les autres employés afin de les empêcher de reprendre le travail.

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Face à cette position, un deuxième groupe, constitué notamment de délégués du personnel et de représentants syndicaux, appelle à la reprise des activités et réaffirme son soutien au directeur général. Pour ces employés, seule la reprise du travail peut contribuer au redressement de la Secren. Ils soutiennent que, conformément aux conclusions de leur réunion, les revendications doivent se limiter au paiement des arriérés de salaires et des avantages sociaux, sans exiger le départ du directeur général.

Importance capitale

« Il est injuste de laisser immobilisé en cale sèche un navire déjà confié à l'entreprise pour une réparation susceptible de lui rapporter des revenus », déplorent-ils. Ils jugent particulièrement préoccupant le blocage d'un remorqueur dont les prestations revêtent une importance capitale pour les activités de la société.

De son côté, le directeur général affirme qu'une réunion avec les représentants des travailleurs s'est tenue vendredi dernier et qu'une organisation a déjà été mise en place. Concernant les arriérés de salaires, il rappelle que leur règlement relève de la responsabilité de l'État et nécessite le respect des procédures administratives. Il indique que cette démarche a d'ailleurs déjà été acceptée par les parties concernées.

Le timonier de la société navale qualifie, par ailleurs, que le mouvement de grève est dépourvu d'autorisation. Il estime que les grévistes agissent sans mesurer les conséquences de leur décision, notamment en bloquant un remorqueur en cale sèche destiné à assurer une liaison vers Toliara. Selon lui, l'immobilisation de ce dernier risque de compromettre plusieurs prestations essentielles assurées par le bâtiment.

Au-delà des revendications salariales et des divergences autour de la direction, cette crise met surtout en évidence les fractures internes qui fragilisent davantage la Secren, alors que le chantier naval peine déjà à retrouver son dynamisme.

Certes, les revendications salariales sont légitimes, mais encore faut-il préserver l'outil de travail. Aux yeux de certains observateurs, les employés de la Secren devraient éviter de compromettre davantage l'avenir d'une entreprise déjà exsangue, dont la relance exige du temps, des moyens et des efforts collectifs.