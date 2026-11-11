Madagascar: Supersonique

Le calendrier de la Refondation sera-t-il respecté ?

Selon le Premier ministre, toutes les élections se tiendront en 2027 et la transition doit s'achever la même année. C'est la prévision. Or, les choses n'avancent guère et il ne reste plus que 40 jours avant la fin de l'année. Autrement dit, il faudra passer à la vitesse supersonique en 2027. Face à ces lenteurs, le chef de l'État, le colonel Randrianirina, a demandé d'accélérer le processus de la Refondation. Du temps a été perdu dans la mise en place de la structure, la tenue des concertations régionales et le choix de l'instance chargée de les organiser. Il a été question tantôt du FFKM, tantôt du ministère de la Refondation, avant qu'un coordonnateur national soit finalement nommé. À l'arrivée, on ne sait plus très bien qui fait quoi ni ce qui a été fait.

À l'allure où vont les choses, une prolongation de la transition risque d'être nécessaire. L'année 2027 devrait pourtant démarrer tambour battant. Hier et aujourd'hui, les acteurs politiques ont remis au FFKM leurs propositions de Constitution. Il faudra en faire la synthèse pour dégager deux ou trois options. La Haute Cour constitutionnelle ayant donné un avis favorable à l'organisation d'un référendum à choix multiples, cette formule devrait être retenue pour tenir compte des différentes propositions.

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Les électeurs auraient ainsi plusieurs options à départager, là où un référendum classique leur demande de répondre par oui ou par non. Le choix paraît judicieux, mais sa mise en oeuvre demandera toute une organisation. Le scrutin se déroulera conformément à la Constitution en vigueur, adoptée en 2010.

Il faudra ensuite revoir les lois électorales et réorganiser la Ceni pour renforcer sa crédibilité. L'élection présidentielle ne pourra se tenir qu'au terme de ce processus. Le temps imparti risque donc de manquer. À moins d'aller plus vite qu'un TGV. Tout le défi de la Refondation sera d'allier vitesse et efficacité sans tomber dans la précipitation. La nuance est de taille.