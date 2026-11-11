Madagascar: Médias - Les professionnels veulent renforcer l'indépendance de la presse

11 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Lucia Rabarijaona

Les professionnels des médias entendent restaurer l'indépendance et la crédibilité de la presse malgache. Le 10 novembre, le lancement d'une semaine d'activités dans l'enceinte de l'Office de la radio et de la télévision de Madagascar (ORTM), à Anosy, a donné le coup d'envoi de la célébration des 160 ans de la presse malgache. Cette initiative vise à redonner ses lettres de noblesse au métier de journaliste et à renforcer sa contribution à la vie nationale.

La réforme envisagée concerne notamment la révision des textes régissant la communication et le journalisme. Parmi les mesures proposées figurent la refonte du statut des journalistes, l'abrogation des amendes susceptibles d'atteindre 100 millions d'ariary ainsi que la garantie d'une plus grande indépendance de l'Ordre des journalistes, afin d'éviter toute intervention de l'État ou des responsables politiques. Le ministre de la Communication et de la Culture, O'Gascar Fenosoa Mandrindrarivony, a de son côté rappelé qu'aucun journaliste n'a été emprisonné pour une information publiée ou une opinion exprimée. Il a toutefois souligné que la liberté d'expression doit s'accompagner de responsabilités.

Responsabilité

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Pour le Premier ministre, Mamitiana Rajaonarison, le rôle des journalistes dépasse largement la simple transmission de l'information.

« Ce que disent les journalistes influence la manière de penser de la population », a-t-il souligné. Selon lui, leur influence peut même être plus importante que celle des discours des dirigeants ou des enseignements des professeurs. La presse constitue ainsi un acteur majeur dans l'éducation et l'orientation de l'opinion publique.

Le chef du gouvernement estime que les relations entre la presse et l'État ne doivent pas être conflictuelles. L'État ne doit pas entraver le travail des journalistes, mais plutôt permettre à la population d'accéder à l'information. Il considère qu'une presse qui fonctionne correctement peut contribuer au développement de Madagascar.

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