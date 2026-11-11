Madagascar: Électricité - Un nouveau cadre tarifaire en gestation

L'Arelec prépare, avec la BAD, un nouveau cadre tarifaire fondé sur les coûts de service des opérateurs, afin de rendre les tarifs plus transparents et l'approvisionnement plus fiable.

Avec l'appui de la Banque africaine de développement (BAD), l'Autorité de régulation de l'électricité (Arelec) prépare un nouveau cadre tarifaire pour le secteur électrique à Madagascar. Présentée lors de l'atelier de clôture du programme AESTAP, les 10 et 11 novembre 2026, la réforme vise à établir les tarifs à partir des coûts de service des opérateurs et à améliorer la qualité de l'approvisionnement en électricité.

Financé par la BAD par l'intermédiaire du Fonds des énergies durables pour l'Afrique (Sefa), le programme aide l'Arelec et le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures à mettre en place des outils de régulation économique et technique.

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Le premier volet consiste à évaluer les coûts de production et de distribution de l'électricité. Les études portent notamment sur la Jirama et les opérateurs de l'électrification rurale. « L'objectif du projet est de déterminer le coût de service avant de fixer les tarifs des différents opérateurs», explique Rivoarilala Rasolojaona, secrétaire exécutif de l'Arelec.

Qualité de service

Selon lui, la réglementation prévoit que les tarifs soient établis sur cette base. Les études doivent ainsi permettre de mieux prendre en compte les dépenses des opérateurs et de rendre la fixation des tarifs plus transparente.

Le second volet porte sur la qualité du service. Une partie des installations électriques du pays vieillit et doit être remise à niveau. L'État a engagé des travaux de réhabilitation, tandis que la Jirama prévoit de renouveler progressivement ses équipements. Une évaluation de la valeur de ses infrastructures est également en cours avec l'appui de consultants.

L'enjeu est de concilier la viabilité économique des opérateurs avec les attentes des ménages et des entreprises, tant sur le prix de l'électricité que sur la continuité de l'approvisionnement.