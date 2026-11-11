Madagascar: Emploi - Le salaire minimum d'embauche reste à appliquer

Le nouveau salaire minimum d'embauche (SME) augmente à 315 000 ariary dans le secteur privé.

Le ministère du Travail, de l'emploi et de la Fonction publique indique que cette hausse est en vigueur, à partir du 1er octobre. Cette hausse n'est pas encore appliquée par certaines entreprises. Des syndicats de travailleurs font état de plusieurs réclamations de salariés qui n'ont pas constaté de revalorisation de leur rémunération sur leur paie du mois d'octobre. « Plusieurs salariés se plaignent de ne pas avoir bénéficié de cette augmentation sur leur salaire du mois d'octobre », rapporte Nirina Raholiarisoa, secrétaire générale adjointe du Syndicat des travailleurs de Madagascar (Fisema). Des employeurs avancent que le décret est encore récent et qu'ils ont besoin de temps pour s'organiser.

D'autres évoquent des contraintes budgétaires, l'augmentation n'ayant pas été prévue dans leurs prévisions financières. Cette syndicaliste juge ces arguments peu convaincants. « Cette hausse a été annoncée plusieurs mois à l'avance. Les employeurs ont donc eu le temps de s'y préparer », estime-t-elle.

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De son côté, Raphaël Mananandro, secrétaire général de la Confédération des syndicats des travailleurs malagasy révolutionnaires (Fisemare), soulève une autre difficulté. Il indique que le décret portant sur cette revalorisation salariale ne comporte pas de signature dans la version qui circule, ce qui pourrait, selon lui, compliquer son application par les employeurs. Une source auprès du ministère du Travail affirme que la version originale et physique du décret est bel et bien signée. «L'absence de signature concerne uniquement la version diffusée sur les réseaux sociaux.», indique-t-elle. Les syndicalistes espèrent l'application de cette hausse, en ce mois de novembre.

Le salaire minimum d'embauche a fait l'objet de deux revalorisations cette année. La première a été appliquée de mars à septembre, tandis que la seconde est entrée en vigueur le 1er octobre 2026. Cette dernière concerne les différentes catégories professionnelles. Pour la catégorie M1 du secteur non agricole, le salaire minimum est passé de 300 000 à 315 000 ariary. L'État invite les employeurs de se conformer à cette nouvelle disposition et d'appliquer les montants fixés par le décret.