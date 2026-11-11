Madagascar: Santé - L'éloignement retarde l'accès aux soins

À Marovasa Be, dans la région du Boeny, consulter un médecin peut nécessiter plus de huit heures de marche ou plusieurs heures de trajet en pirogue.

Faute de structure de santé opérationnelle dans la localité, ces déplacements peuvent retarder la prise en charge des malades. Pour rapprocher les consultations des habitants, ViMa NGO et le Service médical interentreprises de Mahajanga (SMIM) ont conclu un partenariat. Dans ce cadre, un médecin exerce à l'infirmerie Tsingy Bay Care depuis le début de novembre 2026, pour une durée initiale d'un an, renouvelable.

Certains habitants se rendent auprès de l'entreprise Calmant, au nord, tandis que d'autres rejoignent Anjajavy, au sud, pour consulter un médecin du secteur public. Ces trajets sont particulièrement éprouvants pour les enfants et les personnes âgées. Ils peuvent aussi retarder les soins lorsque l'état d'un patient exige une intervention rapide. « Certaines personnes sont même décédées en chemin à cause de l'éloignement des centres de santé », témoigne Mananjara, membre de la communauté.

Les habitants peuvent désormais consulter un médecin à l'infirmerie Tsingy Bay Care. L'accès aux médicaments et aux soins spécialisés reste toutefois un défi, tout comme l'évacuation des patients en cas de complication.