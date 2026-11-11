Madagascar: Mahajanga - La ville à l'épreuve des premières averses

La saison des pluies s'installe enfin à Mahajanga. Après plusieurs mois d'attente, les premières véritables précipitations se sont abattues sur la ville dans la soirée de lundi. Quelques averses timides avaient certes été enregistrées à deux reprises ces dernières semaines, mais elles n'avaient duré qu'une trentaine de minutes au maximum.

Depuis une semaine, les habitants de Mahajanga étaient confrontés à une forte chaleur. L'accumulation de températures élevées au cours de la journée aurait favorisé la formation de l'orage.

Dans la soirée de lundi, une pluie torrentielle, accompagnée de coups de tonnerre et d'éclairs, s'est déversée sur la ville pendant plus de deux heures. L'intensité des précipitations a entraîné une stagnation des eaux dans plusieurs endroits.

Les premières conséquences ont été constatées dans plusieurs fokontany et certains quartiers vulnérables de Mahajanga. Marovato Abattoir, Mahavoky Avaratra, Mahavoky Atsimo et Tsararano Ambany, entre autres, ont été partiellement submergés par les eaux de crue.

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« Notre maison a été envahie par les eaux. L'eau a surgi sous la table et sous le lit. Certains canaux doivent être curés et nettoyés, car ils sont obstrués par des déchets. Nous lançons un appel à la commune pour qu'elle entreprenne rapidement les travaux nécessaires, car nous craignons le pire pour les prochains épisodes pluvieux. Il ne s'agissait que d'un orage de quelques heures, mais les dégâts sont déjà considérables », témoigne un père de famille résidant à Marovato Abattoir.

Priorité

Le curage des canaux figure parmi les priorités de la municipalité. L'entretien et le nettoyage des cours d'eau de Mahajanga constituent ainsi une tâche permanente.

« Les infrastructures et les canaux de Mahajanga Be ont été les premiers à bénéficier d'un nettoyage et d'un curage complets. L'ensemble des infrastructures d'évacuation des eaux de la ville a été nettoyé et assaini dans les 26 fokontany de Mahajanga. Cela explique la rapidité de l'écoulement des eaux lors des pluies d'hier. Les eaux de crue ont été évacuées très rapidement. En cas d'inondation des habitations dans les quartiers bas, les maisons de quartier sont prévues pour accueillir les sinistrés et assurer leur sécurité », a expliqué le Président de la délégation spéciale (PDS) de Mahajanga, Guy Dolsain Arvely.

La ville de Mahajanga dispose de trois types de conduites d'évacuation, totalisant 40 km de longueur : les grands canaux, les caniveaux en demi-lune et les canaux en terre. Ces infrastructures s'étendent sur l'ensemble du territoire urbain. Par ailleurs, le grand chenal du Vallon de Metzenger, long de 3 200 mètres, traverse une dizaine de fokontany, depuis Mahavoky Avaratra jusqu'au pont Fiofio.

Lundi soir, la chaussée située devant le lycée Philibert Tsiranana, en direction du nouveau complexe sportif, a été submergée par les eaux de crue. Les infrastructures d'évacuation dans ce secteur nécessitent encore d'importants travaux d'aménagement.

Plusieurs bajajs et motos sont tombés en panne en tentant de traverser cette rue inondée. De l'autre côté de la ville, sur l'axe reliant la Croix-Rouge à la mairie, les eaux ont également envahi la chaussée. Heureusement, les eaux se sont rapidement retirées. Des mesures sont déjà engagées afin de prévenir les risques d'inondation à l'approche de la saison des pluies.