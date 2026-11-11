Madagascar: Insertion professionnelle - Radisson Blu accueillera des stagiaires en situation de handicap

11 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

L'association Fanarenana et le groupe Radisson ont signé, lundi 9 novembre, une convention de partenariat pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Les bénéficiaires qui ont achevé un premier cycle de formation en cuisine, en restauration et en service effectueront prochainement un stage au Radisson Blu.

En cuisine comme en salle, la précision des gestes et le travail en équipe s'acquièrent par la pratique. Le stage permettra aux participants de mettre en oeuvre leurs acquis dans les conditions du métier et de montrer leurs compétences.

Une évidence

La perspective d'une embauche dépend aussi des postes disponibles, de leur accessibilité et de la capacité des employeurs à adapter les conditions de travail. Les préjugés sur les aptitudes des candidats peuvent également freiner leur recrutement.

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« Pour nous, l'inclusion est une évidence. Les hôtels doivent être des lieux accessibles à tous, aussi bien pour les clients que pour les personnels », souligne François Van Rens, directeur des trois hôtels Radisson. Le groupe emploie déjà des personnes ayant une déficience intellectuelle, indique-t-il. Il cite cette expérience en exemple et invite les autres entreprises à s'engager à leur tour.

Après le stage, l'enjeu sera de transformer cette expérience en débouchés professionnels. L'accompagnement des candidats, l'aménagement des postes lorsque c'est nécessaire et une évaluation fondée sur les compétences peuvent faciliter le recrutement. La stabilité de l'emploi et les possibilités d'évolution comptent aussi pour que cette insertion s'inscrive dans la durée.

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