Madagascar: Environnement - Le parc de Zombitse touché par le feu

Un incendie s'est déclaré dans la partie Sud de l'aire protégée de Zombitse-Vohibasia, le 10 novembre 2026. Le feu a été maîtrisé grâce à la mobilisation des habitants du village d'Andranomaitso et des équipes du gestionnaire du parc, Madagascar National Parks (MNP).

Dès la découverte du départ de feu, les habitants d'Andranomaitso se sont mobilisés aux côtés des agents de MNP pour circonscrire les flammes. Cette intervention collective aurait permis de maîtriser rapidement l'incendie, en l'espace d'une heure. Le feu a été complètement éteint vers 14h 30, le même jour, selon les informations communiquées par le gestionnaire de l'aire protégée.

Si l'incendie a pu être rapidement maîtrisé, les circonstances de son déclenchement restent encore inconnues. Les responsables poursuivent les investigations afin d'en déterminer les causes et d'identifier les éventuels responsables.

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Cet incident met une nouvelle fois en évidence la fragilité des espaces naturels protégés face aux incendies, notamment durant la période de sécheresse. Cette année, les risques sont d'autant plus préoccupants dans le Sud, où les prévisions météorologiques annoncent des conditions propices à la sécheresse et au feu. Dans ce contexte, Madagascar National Parks appelle la population à redoubler de vigilance, notamment aux abords des Routes nationales, afin d'éviter tout départ d'incendie. Toute personne témoin d'un feu est invitée à contacter le numéro vert 955 pour permettre une intervention rapide.