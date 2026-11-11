Afrique: Basketball 3x3/Africa Cup - Les présélectionnées durcissent le rythme

À vingt et un jours de l'Africa Cup de basketball 3x3, les présélectionnées Ankoay passent à la vitesse supérieure dans leur préparation avant d'évoluer devant leur public, du 3 au 6 décembre, au Palais des sports Mahamasina.

Sous la direction des deux entraîneurs, Eli Michael Rakotonindrina et Prisca Razananirina, les joueuses enchaînent les séances en biquotidien à la petite salle du Palais des sports Mahamasina. Un rythme soutenu, similaire à celui de leurs homologues masculins, pour gagner en intensité, renforcer les automatismes et préparer les différentes configurations de jeu qu'impose le basketball 3x3.

Chez les dames, le noyau dur de l'entraînement repose notamment sur trois championnes d'Afrique : Sydonie, Sambatra et Sarobidy. Autour de ces cadres, plusieurs joueuses issues des clubs de la N1A viennent étoffer le groupe. Angela et Nantenaina de la GNBC, Justine, alias Jaast, de Saint-Michel, Koloina du BC Somava et Taratra de la JEA font partie des renforts sollicités. Un mélange d'expérience et de nouvelles forces que le staff technique entend transformer en collectif performant.

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Les séances portent sur plusieurs aspects essentiels de la discipline, notamment les fondamentaux techniques, la condition physique, les systèmes offensifs, les placements défensifs et la précision au tir. Le staff cherche ainsi à mettre en place une équipe polyvalente, capable de s'adapter aux différentes stratégies adverses et de faire la différence dans les moments décisifs.

Concurrence très relevée

« Nous travaillons la révision des fondamentaux du basketball 3x3, la préparation physique avec le coach Pôty, les techniques d'attaque, la défense et l'adresse au tir. Nous multiplions les schémas de jeu pour habituer les joueurs et joueuses à s'adapter à leurs futurs adversaires », explique Eli Michael Rakotonindrina.

Le technicien insiste également sur la nécessité de rester vigilants face à une concurrence continentale de plus en plus relevée. L'Égypte, le Kenya et le Bénin figurent notamment parmi les nations susceptibles de bousculer la hiérarchie. « Il n'y a aucune équipe à sous-estimer durant la joute continentale. Nos adversaires ne viendront pas à Madagascar pour faire du tourisme. La mission sera difficile, voire très difficile », prévient-il.

Pour compléter le travail effectué en salle, deux séances spécifiques d'endurance sont programmées la semaine prochaine au départ de Capucin, à Imerinkasinina. Au programme : course et exercices respiratoires destinés à améliorer la résistance physique des joueuses.

Le compte à rebours est lancé. Entre préparation physique, rigueur tactique et cohésion collective, les Ankoay peaufinent leur arsenal.

Les Ankoay ne joueront pas seulement pour défendre un titre, mais aussi pour confirmer que Madagascar reste une référence du basketball 3x3 en Afrique.