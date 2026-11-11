Madagascar: Karaté Kyokushin - La Grande Île rejoint l'instance régionale

11 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Une nouvelle ère de coopération dans l'océan Indien. Après La Réunion et Maurice, Madagascar intègre à son tour la Charte du Kyokushin de l'océan Indien. La signature officielle de cette affiliation s'est déroulée samedi à l'hôtel Le Louvre entre Sensei Manankasina Ratahirintsoa, représentant de KWF Madagascar, et Sensei Sébastien Boulerand, président de KWF France Réunion. Ce dernier représentait, par procuration, les organisations partenaires réunionnaises et mauriciennes.

Cette charte rassemble désormais plusieurs organisations internationales de Kyokushin, notamment de France, de La Réunion, de Maurice et de Madagascar. L'ambition est de renforcer les liens entre les organisations, au-delà de leurs affiliations internationales, afin de favoriser les échanges sportifs, les formations, les compétitions et la solidarité.

La visite de ce haut responsable a également été marqué par une initiative solidaire baptisée « Les Kimonos du Cœur », initiée en 2023 par KWF France Réunion et le Dojo Pierre Grondin. Dans ce cadre, 160 kg de kimonos, de ceintures et de protections ont été remis à l'organisation malgache pour contribuer au développement du Kyokushin et apporter un soutien matériel aux clubs.

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Par ailleurs, un stage technique KWF, dirigé par Sensei Sébastien Boulerand, 4e Dan, s'est tenu dimanche dans la capitale. Il a rassemblé des pratiquants issus de six dojos du pays. À cette occasion, de nouveaux dojos ont également reçu leur certificat d'affiliation à la Kyokushin World Federation. Dans la continuité de ces initiatives, un stage d'arbitrage est envisagé prochainement afin de renforcer l'organisation des compétitions et d'assurer la formation des futurs officiels.

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