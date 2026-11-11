Madagascar: Tennis - Une formation en ligne pour guider les parents

La formation des jeunes talents ne repose pas uniquement sur le travail des entraîneurs et les efforts des joueurs. L'accompagnement familial constitue également un facteur déterminant dans leur progression. Consciente de cet enjeu, la Fédération malagasy de tennis (FMT) s'associe à World Tennis pour organiser une formation en ligne destinée aux parents de joueurs, le 14 novembre.

Cette session sera animée par Thierry Ntwali, agent de développement auprès de World Tennis, et Dina Razafimahatratra, consultant en coaching auprès de la même organisation et membre du comité de développement de Tennis Africa. L'objectif est de familiariser les parents avec les exigences du tennis de compétition et les différentes difficultés rencontrées par leurs enfants au cours de leur parcours sportif.

Cette formation entend surtout sensibiliser les parents à leur rôle dans l'encadrement des jeunes sportifs. Savoir encourager sans exercer une pression excessive, adopter la bonne attitude après une victoire comme après une défaite, respecter le travail des entraîneurs et accompagner les ambitions de l'enfant figurent parmi les enjeux essentiels de cette démarche.

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« Ce sera une grande première pour les parents de nos jeunes joueurs d'avoir une formation de ce genre. Cette formation avec Thierry Ntwali et moi-même permettra de sensibiliser les parents et surtout de les éduquer sur les bonnes pratiques à adopter et les comportements à éviter en accompagnant leur enfant dans la pratique du tennis », confie Dina Razafimahatratra.

À travers cette initiative, la FMT entend élargir le travail de formation au-delà des courts. L'encadrement familial apparaît en effet comme un maillon important dans la formation des jeunes joueurs, au même titre que les compétences techniques, le talent et la qualité de l'entraînement.