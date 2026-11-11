Madagascar: Musique - Le Choeur Miangaly décroche une distinction américaine

Le Chœur Miangaly a reçu dimanche dernier le prix de la scène décerné par la Really Spicy Opera Company. La compagnie américaine salue ainsi le travail artistique de l'ensemble et ses efforts pour le faire connaître. La distinction s'accompagne d'une dotation en matériel de prise de son et de captation vidéo, ainsi que d'une aide financière pour les prochains enregistrements du choeur.

Depuis plus de trois ans, la compagnie américaine suit le parcours de l'ensemble vocal. Elle a assisté à plusieurs de ses concerts et s'est intéressée à la diffusion de son travail, notamment à travers ses enregistrements sur scène et hors concert.

Lors d'un séjour à Madagascar en novembre et décembre 2025, Basil Considine, directeur de la compagnie, a consacré quelques jours aux activités du chœur. Il a assisté à des répétitions et à un spectacle de sensibilisation organisé à La City Ivandry à l'occasion de Noël. Il a également réalisé des prises de son et des captations vidéo. La compagnie a ensuite suivi à distance la saison 2026 du chœur, intitulée « Harmonie inclusive ».

À son retour à Madagascar, un an plus tard, Basil Considine a remis le prix à l'ensemble vocal.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette initiative s'inscrit dans un programme culturel américain mis en place à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, célébré début juillet 2026. Financé sur fonds publics, le programme soutient les artistes et les compagnies qui font connaître la culture et l'histoire américaines à l'étranger. La Really Spicy Opera Company bénéficie de ce soutien pour collaborer avec des artistes de différents pays.

Il s'agit de la deuxième distinction internationale du Choeur Miangaly, après le prix d'excellence décerné par Appassionata, en Belgique.

Dirigé par Antsanirina Rakotoarimino, connue sous le nom de Rahf, le Chœur Miangaly est un ensemble vocal indépendant de toute organisation confessionnelle. Il réunit trois formations. Le Koely Miangaly initie les enfants au chant choral. Le Chœur Miangaly B offre un cadre pour apprendre et pratiquer le chant collectif. Le Choeur Miangaly A, sa formation professionnelle, rassemble une trentaine de chanteuses et de chanteurs.

À Tsimbazaza, l'Institut Miangaly accueille les formations et les répétitions de l'ensemble. Il fait également office de centre culturel.