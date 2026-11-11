Madagascar: Soamanatombo - Une femme dénonce un détrousseur

Hier, vers 7 heures, à un arrêt de taxi-be de Soamanatombo, à Anosy, une jeune femme a surpris un homme en train de fouiller dans le sac à dos d'une élève. Elle a prévenu l'élève, qui s'est éloignée. L'homme a alors insulté et menacé la jeune femme devant les personnes qui attendaient à l'arrêt.

« Il m'a dit qu'il se souviendrait de moi et qu'il me le ferait payer. J'avais le coeur qui battait à tout rompre. Depuis, j'ai peur de retourner à cet arrêt, où je dois pourtant prendre mon taxi-be », raconte la jeune femme, qui se fait appeler Prisca pour témoigner.

En route pour le travail, Prisca venait de descendre d'un taxi-be et en attendait un autre lorsqu'elle a remarqué un homme qui fouillait dans le sac à dos d'une élève.

Angoissée

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« Je l'ai vu ouvrir le sac de l'élève. Nos regards se sont croisés. Il s'est éloigné un instant, mais j'ai eu l'impression qu'il allait revenir. J'ai vite dit à la jeune fille de mettre son sac devant elle, parce qu'il y avait un voleur. Elle est partie. Lui est resté et s'est mis à me crier dessus et à m'insulter sans arrêt », poursuit Prisca.

La jeune femme dit avoir été surprise de voir que personne n'intervenait alors que les insultes et les menaces se prolongeaient depuis plusieurs minutes. Elle a cherché un policier du regard, sans en apercevoir.

« Je l'ai vu s'approcher de moi. Il était grand et j'ai eu l'impression qu'il était prêt à me dépouiller, voire à me tuer. J'étais persuadée qu'il avait quelque chose sur lui. Je me suis vite rapprochée d'une femme qui se trouvait près de moi. Elle m'a dit de monter rapidement dans un taxi-be. J'ai encore dû attendre un moment avant de pouvoir monter dans un véhicule qui ne suivait pas mon trajet habituel. J'étais encore très angoissée en chemin », confie-t-elle.