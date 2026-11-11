Madagascar: Photographie - Faly Randrianjatovo croise mode et danse

Avec « Affekt Edito », le photographe, chorégraphe et directeur artistique explore les liens intimes entre vêtement, mouvement et émotion. Une vingtaine de clichés sont à découvrir à l'Alliance française d'Antananarivo.

La mode, la danse et la photographie se rencontrent dans l'univers visuel de Faly Zo Nantenaina Randrianjatovo. Inaugurée hier à l'Alliance française d'Antananarivo (AFT) dans le cadre de la 17e édition du festival Sar'nao, son exposition solo intitulée « Affekt Edito » dévoile une sélection d'une vingtaine d’œuvres où le corps humain devient le vecteur d'une expression artistique affranchie des codes traditionnels.

Loin de réduire le vêtement à un simple accessoire esthétique, l'artiste le place au coeur de sa composition. Les matières, les silhouettes et les jeux d'ombres et de lumières dialoguent avec les postures, les regards et l'expressivité des mannequins.

Le titre « Affekt Edito » traduit cette volonté de faire surgir l'émotion de l'image. « L'affect renvoie au coup de coeur et à la passion. Face à une photographie, le spectateur doit ressentir quelque chose. Chacun reste libre d'interpréter le cliché et d'y trouver son propre écho », explique Faly Randrianjatovo.

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La danse constitue le second souffle de cette exposition. Les attitudes des modèles et les lignes du corps rappellent directement le travail chorégraphique de l'auteur.

L'empreinte du mouvement

« J'ai insufflé dans la photographie de mode des positions et des mouvements issus de la danse. La maîtrise de la lumière et la direction des modèles permettent de donner du caractère et du relief aux images », précise-t-il. Les œuvres présentées sont le fruit de collaborations fertiles avec des stylistes et créateurs engagés, notamment Mode Éthique et Durable ou encore Sih Rakout.

Photographe depuis 1980, Faly Randrianjatovo a aiguisé son regard au contact de figures majeures comme Pierrot Men, avec qui il a fait ses premiers pas derrière l'objectif. Immergé dans l'univers de la mode depuis 1985, cet ancien styliste dirige également l'agence Totem (Twentyten - Totem), une double casquette qui alimente sa maîtrise de la mise en scène.

Pionnier de la danse contemporaine à Madagascar qu'il a représentée sur les scènes internationales en France ou en Algérie, il est également le fondateur du célèbre Festival Karajia, lancé en 1996. Cette sensibilité au mouvement innerve aujourd'hui chacune de ses prises de vue.

En marge de l'exposition, une dimension pédagogique est proposée au public à travers un atelier d'initiation à la photographie de mode. L'occasion pour l'artiste de transmettre son savoir-faire sur la direction de modèles, le cadrage et la domptage de la lumière.