Togo: Perspectives de coopération à préciser

De passage à Lomé, le président de la Florida Africa Chamber of Commerce (FACC), Gabriel Mvogo Saint, a rencontré les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI). Objectif : développer les échanges économiques entre le Togo et la Floride.

Les deux chambres ont identifié plusieurs pistes de coopération : des projets communs, des rencontres de haut niveau entre entrepreneurs, ainsi que des séminaires et conférences. Elles envisagent aussi d'associer les collectivités togolaises et floridiennes.

« Il reste à préciser les domaines de coopération et leurs modalités, afin que ce rapprochement profite concrètement aux opérateurs économiques togolais et floridiens », souligne José Kwassi Symenouh, président de la CCI.

La FACC est une organisation à but non lucratif. Elle promeut le commerce, l'investissement et la diplomatie économique entre cet État américain et l'Afrique.