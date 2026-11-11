Togo: Lomé mobilise contre les hackers

11 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

La première édition du Togo Cyber Arena se tiendra les 19 et 20 novembre à Lomé. L'Agence nationale de cybersécurité (ANCy) veut y mobiliser tous les acteurs du numérique pour mieux protéger le pays contre des attaques qui peuvent viser ses infrastructures essentielles.

L'événement est organisé avec l'appui de la Coopération allemande, à travers le projet ProDigiT de la GIZ. Il réunira pouvoirs publics, entreprises, experts, écoles et étudiants.

L'enjeu dépasse la fraude en ligne. Centrales électriques, hôpitaux, ministères, banques, opérateurs télécoms : une cyberattaque contre ces cibles peut paralyser un pays entier. L'actualité le rappelle : en octobre, des pirates liés à l'Iran ont pris le contrôle à distance des systèmes de réfrigération de centaines de supermarchés en France et en Europe.

Au quotidien, les Togolais font aussi face à l'hameçonnage (phishing), à la fraude au mobile money et à l'usurpation d'identité.

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Pour l'ANCy, le Togo Cyber Arena ne sera pas qu'une compétition informatique. Il doit devenir une plateforme nationale de dialogue et de partage d'expériences.

L'objectif est de bâtir un écosystème plus solide, de développer les compétences locales et de renforcer la capacité collective à répondre aux menaces.

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