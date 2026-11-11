Angola: Le ministre Filipe Zau souligne la valorisation du patrimoine culturel du pays

Luanda — Le ministre de la Culture, Filipe Zau, a souligné aujourd'hui, à Luanda, que les 51 ans de l'Indépendance nationale constituent un jalon historique majeur, reflétant l'autonomie politique conquise par le pays.

S'exprimant devant la presse en marge du dépôt d'une gerbe de fleurs au Monument au Soldat inconnu, une cérémonie s'inscrivant dans les célébrations du 11 novembre, Jour de l'Indépendance nationale, il a insisté sur le fait que les efforts déployés visent avant tout à transmettre cet héritage aux nouvelles générations.

Le ministre a assuré que le secteur culturel mise sur la valorisation et la reconnaissance des artistes ainsi que du patrimoine national lui-même.

À cet égard, le responsable a indiqué que l'Exécutif prépare une mission en Chine visant à faire inscrire le « Semba » au patrimoine culturel de l'humanité, aux côtés d'autres éléments déjà reconnus tels que Mbanza Congo, Chitundu-Hulu et le Sona.

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Selon lui, cette démarche englobe également la sauvegarde de futurs sites patrimoniaux, comme le corridor du Kwanza, tout en renforçant la reconnaissance internationale du pays et en stimulant le tourisme, tant national qu'étranger.

Filipe Zau a ajouté que la stratégie culturelle prévoit par ailleurs le développement des industries culturelles et créatives, afin de générer de nouvelles recettes et d'accroître les opportunités d'emploi pour les artistes et les professionnels du secteur.

Parmi les initiatives en cours, il a mis en avant une collaboration avec le secteur de la restauration, visant à intégrer des musiciens dans les établissements de restauration, afin de dynamiser l'économie locale et de promouvoir la culture nationale.

Sur le plan académique et scientifique, le ministre a indiqué que le secteur souligne la nécessité d'élargir l'offre de formation dans l'enseignement supérieur, notamment par l'introduction de cursus liés à la paléontologie, à l'archéologie, à l'archivistique et à la gestion des bibliothèques, afin de consolider l'idée que la culture constitue une composante indissociable du quotidien et de l'identité des Angolais.

Le responsable a formulé ces remarques en marge du dépôt d'une gerbe de fleurs au Monument au Soldat inconnu, une cérémonie présidée par le ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, João Ernesto dos Santos.

S'inscrivant dans le cadre des célébrations de l'Indépendance nationale, cet événement a été précédé par la cérémonie de levée du drapeau monumental au Musée national d'histoire militaire (l'ancienne forteresse de Saint-Michel).

Le 11 novembre, l'Angola célèbre la Journée de l'Indépendance nationale, date qui marque la proclamation de la souveraineté du pays en 1975 par le premier président de la République, António Agostinho Neto.