Angola: Le ministre de la Culture réaffirme le rôle des nouveaux espaces culturels

Luanda — Le ministre de la Culture, Filipe Zau, a réaffirmé ce mardi, à Luanda, que la réouverture et la réhabilitation d'espaces culturels dans le pays doivent contribuer à atténuer les difficultés rencontrées par les artistes nationaux.

Le ministre, qui s'exprimait lors du lancement d'une oeuvre du musicien Matias Damásio au Cine Teatro Nacional, récemment rouvert, a déclaré que ces lieux devaient favoriser la réussite et le dynamisme de la culture nationale.

Filipe Zau a rappelé qu'au cours des derniers mois, suite aux travaux de réhabilitation, de nouveaux pôles culturels ont vu le jour dans la capitale, notamment la Cinémathèque nationale ainsi que les cinémas Ngola, Tropical, Tivoli et São Paulo.

Selon le ministre, le retour de ces espaces constitue une avancée décisive pour surmonter les obstacles auxquels de nombreux artistes étaient confrontés, faute de salles disponibles. Filipe Zau a souligné l'importance de ces lieux pour le travail musical, permettant ainsi aux musiciens de sortir d'une situation de précarité et de difficulté.

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Il a toutefois insisté sur le fait que l'effort de réhabilitation ne devait pas se limiter à Luanda, soulignant la nécessité d'étendre le circuit des spectacles à d'autres provinces, telles que Huambo, Namibe, Cuanza-Norte et Malanje, afin de rendre possibles des tournées durables.

« J'aurais souhaité que le spectacle puisse rester ici quelques jours de plus, puis se déplacer vers une autre province, afin que les habitants puissent eux aussi assister à la représentation et prendre ainsi part à la vie culturelle », a-t-il ajouté.

Il a réaffirmé l'importance de la culture pour le développement socio-économique de la nation, soulignant qu'aucun pays ne peut se développer sans formation, éducation, culture et citoyenneté.

Le ministre a ajouté que le rôle de la culture est primordial pour permettre, entre autres, l'émancipation des esprits. Par ailleurs, il a salué le choix du Cine Teatro Nacional, un espace nouveau qui mérite d'être mis en valeur.

Le musicien et compositeur angolais Matias Damásio a donné un concert pour présenter son nouvel album, intitulé « Romântico », à l'occasion du 51e anniversaire de l'Indépendance nationale et des 20 ans de sa carrière musicale.