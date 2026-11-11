Angola: Matias Damásio célèbre 20 ans de carrière avec l'album « O Romântico »

Luanda — Le chanteur et compositeur angolais Matias Damásio a célébré mardi, à Luanda, ses 20 ans de carrière musicale avec la sortie d'un nouvel album intitulé « O Romântico ».

La sortie de cet opus, qui sera disponible pour le public en format numérique le 13 novembre et qui consacre deux décennies d'une carrière artistique couronnée de succès, tant au niveau national qu'international, a été précédée d'un concert. À cette occasion, Matias Damásio a interprété des titres issus du disque ainsi que la chanson « Eu amo minha Angola ».

Composé délibérément de 20 titres, l'album a été méticuleusement élaboré sur une période de deux ans ; il se veut un hommage à l'amour et aux histoires intemporelles qui ont accompagné plusieurs générations.

L'artiste a expliqué que ce lancement s'inscrivait également dans le cadre des célébrations du 51e anniversaire de l'Indépendance nationale -- commémoré ce jour, le 11 novembre associant ainsi cette fête à l'essence même de sa musique romantique.

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« Cet album est synonyme de responsabilité, de maturité et, surtout, d'une immense gratitude envers tous mes fans et envers l'Angola, qui a fait de moi l'artiste que je suis », a-t-il souligné.

L'artiste a précisé que ce projet musical voit le jour après une phase de transition et d'internationalisation, marquée par de longues tournées au Portugal et en Europe. Matias Damásio a ainsi souhaité récompenser son public et le remercier pour son affection inconditionnelle, alors qu'il n'avait pas sorti d'album depuis 2022.

Il a révélé avoir rassemblé, dans ce nouvel album, 30 chansons qui reflètent son identité artistique. L'album adopte une approche essentiellement numérique et sera disponible sur diverses plateformes, garantissant ainsi un accès rapide et étendu à tous les auditeurs.

Parallèlement, une édition physique en tirage très limité a été produite, destinée aux collectionneurs et aux amis ; elle sera disponible dans des points de vente sélectionnés en Angola et au Portugal.

Le disque bénéficie de la participation d'artistes venus d'Angola, du Brésil et du Portugal, tels que Cuca Roseta, Pedro Abrunhosa, Toy, Puto Português, Gustavo Mioto et Laton.

Il a annoncé qu'en mai 2027, il entreprendrait une tournée nationale pour parcourir le pays du nord au sud, afin de porter sa musique auprès des fans qui l'accompagnent depuis ses débuts professionnels, il y a 20 ans. Connu pour faire rayonner l'Angola au-delà de ses frontières, le chanteur a souligné le dynamisme et la vitalité du marché musical angolais.

Selon Matias Damásio, l'Angola demeure un véritable « vivier de grands compositeurs et de nouveaux artistes », proposant des créations innovantes qui maintiennent la culture nationale vivante et fortement présente dans le quotidien de la société.

Présent sur les lieux, Puto Português, le seul artiste ayant collaboré à l'album à être venu à l'événement, a confié avoir pris grand plaisir à participer à ce projet.

L'artiste a précisé qu'il travaillait déjà avec Matias Damásio sur le plan de la composition ayant reçu de nombreux textes de son collègue par le passé, mais que c'était la première fois qu'ils partageaient le micro sur un même morceau.

Il a expliqué que la chanson, de style semba et intitulée « O teu ex », s'apparente à une complainte : celle d'une personne délaissée qui ne cesse de réclamer une réconciliation.

Matias Damásio est né le 9 mai 1982 à Benguela. Il a débuté sa carrière artistique professionnelle en 2005 avec la sortie de l'album « Vitória », suivi de « Amor e festa na lixeira » (2009), « Por Angola » (2012), « Por Amor » (2015), « Por Amor » (2016), « Augusta » (2018) et « Amar e cantar Angola » (2022).