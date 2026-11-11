Ile Maurice: Drishtysingh Ramdenee - «Les entreprises ont besoin de marge pour se réinventer et réinvestir»

interview

Faut-il instaurer une taxe temporaire de solidarité sur certains secteurs économiques ? La question a été soulevée au Parlement par le député Ram Etwareea (Mouvement militant mauricien). Sans annoncer de nouvelle mesure, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a confié à un comité de haut niveau, présidé par le «Financial Secretary», le soin de revoir la fiscalité. Drishtysingh Ramdenee, secrétaire général de la Chambre de commerce et de l'industrie (MCCI), expose les préoccupations du secteur privé.

Interrogé au Parlement sur une taxe temporaire de solidarité visant les banques, les assurances, la distribution pétrolière, le tourisme et le commerce de détail, le Premier ministre a mis en garde contre une taxation excessive des entreprises. Quelle est votre lecture ?

Je crois d'abord qu'il est impératif de garder une certaine rationalité dans nos prises de décision. Nous apprécions que le gouvernement ait bien pris note qu'une décision fiscale ne peut se prendre sans tenir compte de la compétitivité des entreprises, mais aussi de celle du pays en tant que tel. Même quand certaines entreprises sont rentables, leurs profits servent souvent au réinvestissement. Et il faut regarder le contexte international. Chez nous, la taxation de certains secteurs se situe déjà à plus de 32 %. Pour des secteurs similaires dans d'autres pays, elle tourne autour de 9 à 12 %.

Le raisonnement est le suivant. Le volume d'activité qu'une entreprise choisit de placer dans un pays est guidé, in fine, par la rentabilité. Nous devons donc maintenir la compétitivité du pays. Pour garantir les emplois et la pérennité des entreprises, mais aussi pour attirer les investisseurs étrangers, alors que plusieurs pays sont des concurrents féroces.

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Le coût des affaires, justement. Comment les entreprises se présentent aujourd'hui ?

Elles sont aujourd'hui sous forte pression. Les coûts des intrants montent, qu'il s'agisse de la maind'oeuvre, de l'énergie, des matières premières ou du fret. Nous reconnaissons que le coût de la vie augmente, mais il est déjà très encadré à Maurice, avec plus de 28 000 titres de produits sous contrôle des prix. Qui dit contrôle des prix, avec des intrants en hausse constante, dit des entreprises dont la compétitivité et la rentabilité baissent. Il faut aussi voir que les taxes déjà en place sur certains produits, qu'il s'agisse des droits de douane, de la sugar tax ou d'autres, ont fait baisser les achats. C'est un sujet que nous suivons de près et sur lequel nous travaillons. Nous tenons à ce que l'action en faveur d'un environnement propice à l'investissement ne repose pas sur un lobbying individuel, personnel, mais sur des chiffres.

Deux ans après l'élection de ce gouvernement, le secteur privé, longtemps en mode «wait and see», est-il devenu plus proactif ?

La MCCI est toujours restée fidèle à son positionnement, quel que soit le gouvernement : soutenir ce qui va dans le sens du développement, et faire entendre ses préoccupations sur les sujets qui ont un impact négatif sur les entreprises. Aujourd'hui, nous saluons l'accent mis sur l'industrialisation et l'investissement. Mais nous nous exprimons aussi sur des sujets plus complexes: la nécessité de redynamiser l'efficacité du port et d'y investir, l'ouverture à la concurrence, la sortie de certains produits du contrôle des prix, ou encore des politiques défavorables aux entreprises, comme la hausse des taxes. Sur tous ces fronts, nous avons été très présents. Cet équilibre, cette possibilité de porter la voix du secteur privé, est essentiel. Aujourd'hui, par exemple, nous appuyons totalement le gouvernement et le félicitons pour sa démarche visant à rétablir l'efficacité portuaire. C'est d'une importance primordiale. Cependant, nous ne pouvons rester insensibles au fait que les entreprises ont réellement besoin de marge pour se réinventer, pour réinvestir, maintenir leur capacité de production et d'exportation et, plus largement, pour créer un environnement propice à l'attraction de nouveaux investissements.

Qu'attendez-vous concrètement du gouvernement ?

D'abord, que les projets de développement s'accélèrent, notamment au port. Ensuite, que les projets énergétiques, en particulier dans le renouvelable, avancent plus vite. Que l'Industrial Policy, le SME Bill et les autres instruments qui viendraient appuyer l'industrialisation soient mis en place. Aussi, que les principes de bonne gouvernance et de commerce ouvert soient réaffirmés, pour redonner aux entreprises des possibilités d'investissement. Nous accueillons aussi très positivement le nouveau Business Facilitation Bill, avec beaucoup d'intérêt et d'attentes. Nous avons sondé nos entreprises. Ce qui ressort de manière récurrente, c'est la nécessité d'y inclure un Regulatory Impact Assessment Framework : avant toute nouvelle loi ou tout amendement administratif, l'impact doit être étudié, et la transparence doit accompagner tout ajustement réglementaire.

Il faut aussi revoir les différents permis, qu'il s'agisse de l'importation alimentaire, de la Pharmaceutical Division ou des services vétérinaires, pour les amener au niveau des meilleures pratiques internationales. Et les regrouper sous un même toit. Aujourd'hui, pour qu'un produit entre à Maurice, il faut passer par plusieurs autorités. Tout devrait se faire au même endroit, ou à travers un système digital.

Plus largement, il faut travailler sur les instruments réglementaires et administratifs pour faciliter les affaires, et permettre l'émergence de nouveaux pôles: les essais cliniques, la biotechnologie, les activités liées au port, les nouveaux créneaux de la finance et du numérique.

Au fond, ce que nous souhaitons, ce sont des plateformes structurées, réunissant les différentes instances, pour que toute politique soit décidée de manière transparente, sur la base d'études d'impact chiffrées.

La fin d'année est une période clé pour la consommation. Les entreprises ont-elles encore une marge de manoeuvre sur les prix ?

Il faut d'abord rappeler le contexte. Au niveau international, plusieurs intrants augmentent. Et avec le contrôle des prix et une certaine baisse de la consommation, les entreprises sont sous pression. Pour les opérateurs, maintenir les prix de vente dans une fourchette raisonnable est aujourd'hui une évidence. La concurrence est féroce, par la gamme de produits comme par le nombre de concurrents, et beaucoup de produits sont sous contrôle des prix. Une véritable ouverture à la concurrence aurait été la solution souhaitable pour rétablir les prix. Les entreprises auraient alors une marge de manoeuvre pour proposer des promotions et encourager la consommation. Cela dit, il est impératif que les entreprises, tout en tenant compte d'intrants malheureusement à la hausse fassent les efforts requis pour soutenir la consommation en cette fin d'année.