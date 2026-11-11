Ile Maurice: Cultures vivrières - L'irrigation réduite, les récoltes en question

Le stress hydrique menace-t-il l'approvisionnement en légumes ? Si les étals restent bien garnis et qu'aucun recours aux importations n'est envisagé à ce stade, les restrictions d'eau et les perspectives d'un été moins pluvieux soulèvent des interrogations sur les prochaines récoltes. Les difficultés d'irrigation pourraient notamment affecter les plantations attendues à partir de la mi-décembre. Pour l'heure, les acteurs du secteur ne signalent pas de problème majeur d'approvisionnement, mais la situation dépendra de l'évolution des conditions météorologiques et de la capacité des planteurs à maintenir leur production.

Sur le marché, la situation reste relativement stable. Shemida Ramdewar-Emrith , directrice de KR Agritrade et professionnelle du secteur agricole, fait état d'une production moins abondante au cours des dernières semaines. Elle rappelle qu'à cette période de l'année, les prix sont relativement bas, comme cela a été le cas en 2024 et en 2025.

Shemida Ramdewar-Emrith

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Du côté de l'Agricultural Marketing Board (AMB), aucun problème particulier n'est signalé pour les produits commercialisés par l'organisme. Une source précise que les légumes réceptionnés sont directement écoulés, sans constitution de stocks importants. Les prix de la pomme de terre, de l'oignon et de l'ail restent inchangés. Aucun problème d'approvisionnement n'est anticipé jusqu'à la fin de l'année, voire au début de l'année prochaine. En cas de situation exceptionnelle susceptible de perturber le marché, les autorités pourraient néanmoins intervenir.

Toutefois, cette disponibilité ne doit pas masquer les difficultés rencontrées dans les champs. Kailash Ramdharry, porte-parole du Farmers in Agriculture, Livestock, Cooperative, Organic Network (FALCON), indique que les récentes coupures d'eau ont particulièrement affecté les planteurs du Nord. Les précipitations enregistrées au cours de la semaine précédant son intervention leur ont apporté un certain répit, après une période durant laquelle ils ont dû adapter leurs pratiques pour continuer à irriguer leurs cultures.

Les données de l'Irrigation Authority illustrent l'ampleur des restrictions. L'organisme assure l'irrigation d'environ 3 875 hectares de terres à travers l'île, dont quelque 750 hectares consacrés aux cultures maraîchères. Une interdiction totale de l'irrigation des champs de canne à sucre a été imposée.

Pour les cultures maraîchères, l'approvisionnement est maintenu, mais les volumes distribués ont été réduits. Dans le Nord, où l'eau provient du réservoir de La Nicolière, lui-même alimenté par le barrage de Midlands, quelque 420 hectares sont désormais irrigués trois jours par semaine, à raison de trois heures par jour. En temps normal, les planteurs bénéficient de sept heures d'irrigation quotidienne, cinq jours par semaine.

L'Irrigation Authority a également lancé une campagne de communication et de sensibilisation pour inciter les planteurs à utiliser l'eau avec discernement et à éviter de nouvelles plantations. Le régime actuel permet de maintenir les cultures déjà en terre, mais ne suffit pas à soutenir de nouvelles plantations. Dans les autres régions relevant de sa gestion, où l'eau provient des rivières et des forages, l'approvisionnement demeure normal. Une baisse des débits des cours d'eau et des niveaux des forages a toutefois été observée. Si cette tendance se poursuit, les horaires d'irrigation pourraient également être réduits.

Rs 6,41 milliards en négociation

Face à ces contraintes, le Food and Agricultural Research and Extension Institute (FAREI) propose plusieurs mesures pour aider les producteurs. À travers son Rainwater Harvesting Scheme, l'organisme accorde une subvention couvrant 50 % du coût d'un dispositif de collecte et de stockage de l'eau de pluie, jusqu'à un plafond de Rs 50 000. Ce dispositif, destiné notamment aux producteurs de cultures vivrières et fruitières, vise à leur permettre de disposer d'une réserve supplémentaire pour l'irrigation durant les périodes sèches. Certaines conditions de superficie, d'ancienneté de l'activité et de détention des droits sur les terres s'appliquent.

Le FAREI recommande également le recours à l'irrigation au goutte-à-goutte, qui permettrait de réduire les besoins en eau de 50 % à 60 %, ainsi que le paillage pour préserver l'humidité du sol. L'organisme préconise aussi d'adapter les superficies cultivées aux ressources disponibles et d'échelonner les plantations afin de limiter les pertes en cas de sécheresse.

Au-delà de ces dispositifs destinés aux planteurs, des discussions sont en cours en vue de mobiliser un soutien financier de 120 millions d'euros (environ Rs 6,41 milliards), auprès de l'Agence française de développement (AFD) et de l'Union européenne. Cette enveloppe, évoquée par le Premier ministre, Navin Ramgoolam, à l'issue d'une rencontre tenue hier avec le nouveau directeur général de l'AFD, Christophe Lecourtier, comprendrait un prêt de 100 millions d'euros de l'agence française et une subvention de 20 millions d'euros de l'Union européenne. Les deux composantes sont liées et leur concrétisation reste soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'AFD, dont la réunion est prévue la semaine prochaine.

Ce financement doit soutenir des investissements dans les infrastructures hydrauliques, la production et la distribution d'eau potable ainsi que la réduction des pertes dans les réseaux. La coopération avec l'AFD pourrait également s'étendre à la gestion des déchets et aux énergies renouvelables, avec des programmes envisagés à partir de 2027.

Parallèlement, les perspectives météorologiques restent peu favorables. Dans son Seasonal Outlook, publié le 27 octobre pour l'été 2026-2027, la station météorologique de Vacoas prévoit un cumul pluviométrique d'environ 1 100 mm, soit 80 % de la moyenne habituelle. Le début des pluies estivales est attendu durant la dernière semaine de novembre. Les températures devraient, en parallèle, dépasser les normales saisonnières et pourraient atteindre environ 36 °C sur la côte Ouest.

Entre décembre et mars, les fortes chaleurs, les périodes prolongées d'humidité élevée et les vents faibles pourraient rendre les conditions particulièrement difficiles. La station météo précise néanmoins qu'une pluviométrie saisonnière inférieure à la normale n'exclut pas des épisodes de fortes pluies. Des précipitations intenses sur de courtes périodes pourraient provoquer des inondations soudaines et localisées, ainsi que de violents orages.

Ces prévisions suscitent des inquiétudes sur le terrain. Pour Kailash Ramdharry, les conséquences du manque d'eau sur les récoltes pourraient surtout se faire sentir vers la mi-décembre. Les légumes-fruits et les légumes verts, gourmands en eau, sont particulièrement concernés. Il cite notamment le concombre et la calebasse. Malgré ces risques, le porte-parole de FALCON n'envisage pas, pour le moment, de recourir aux importations. Il se montre confiant dans les capacités de production locale, évoquant les terres mises à disposition des petits planteurs ainsi que les incitations et l'encadrement destinés à encourager les activités agricoles.

En 2025, la production vivrière avait progressé de près de 12 %, passant de 169 000 tonnes en 2024 à 189 000 tonnes. Sur ce total, 175 000 tonnes provenaient des cultures en plein champ et 14 000 tonnes des cultures sous abri. Ces chiffres donnent un aperçu des capacités de production locale, mais ne garantissent pas le maintien des mêmes volumes pour la saison en cours.

Une source de revenus supplémentaire

Mais au-delà des volumes produits, la situation économique des planteurs reste également une préoccupation. Sur le terrain, Amarjeet Beegoo, planteur, apiculteur et consultant en agriculture, observe que certains producteurs recourent à différents moyens, parfois de fortune, pour arroser leurs cultures. Il constate également l'arrivée de nouvelles personnes dans la culture vivrière, notamment grâce à la mise à disposition de terres agricoles. Pour certains, cette activité représente une source de revenus supplémentaire et contribue à augmenter les volumes de légumes disponibles sur le marché.

Cette abondance exerce toutefois une pression sur les prix. Il cite notamment la pomme de terre, dont le prix a fortement reculé. Les marges de certains producteurs seraient désormais très faibles, avec un bénéfice pouvant se limiter à quelques roupies par caisse. La carotte suit la même tendance. Son prix serait passé de Rs 30 à Rs 20 le kilo en une semaine. Selon Amarjeet Beegoo, il pourrait se stabiliser entre Rs 15 et Rs 20, en fonction des volumes récoltés en décembre. Une production plus importante accentuerait davantage cette baisse.

Cette pression sur les prix intervient alors que les charges des exploitations restent élevées. Le coût des engrais et des produits phytosanitaires continue de peser sur les producteurs. Il évoque également les caisses utilisées pour le transport des légumes, dont le prix unitaire serait passé de Rs 500 à Rs 600, voire Rs 700. La baisse des prix de vente réduit ainsi les marges, sans entraîner d'allègement des dépenses.

À ces contraintes économiques s'ajoute le ralentissement saisonnier de la demande. À l'approche des fêtes de fin d'année, les consommateurs consacrent davantage leurs dépenses aux cadeaux, à la décoration et aux préparatifs des célébrations, constate Shemida Ramdewar-Emrith. Les achats de légumes passent alors au second plan. Certains produits, comme la calebasse, pourraient ainsi rencontrer des difficultés de vente durant cette période. Le consultant appelle les acteurs du marché à éviter les hausses de prix injustifiées à l'approche des fêtes.