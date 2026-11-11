Ile Maurice: Un «car-wash» soupçonné de remplir des réservoirs au gaz ménager

Des employés d'un car-wash de Bois-Mangues, à Plaine-des-Papayes, auraient été surpris en train de transférer du gaz de bonbonnes de 12 kg dans des réservoirs de voitures, lors de deux descentes de police les 9 et 10 novembre. Deux automobilistes ont également été mis en cause. Les deux opérations, baptisées Decanting of LPG used for domestic purpose, ont visé le car-wash Arc-en-Ciel, situé route Royale, à Bois-Mangues.

Le lundi 9 novembre, vers 9 h 50, des policiers de différentes unités, agissant sur renseignements, ont découvert une Toyota bleue dont le réservoir était relié par un tuyau à une pompe électrique en marche, elle-même raccordée à une bonbonne Shell de 12 kg. Le gaz de pétrole liquéfié (LPG) était transféré directement dans le réservoir.

L'employé qui manipulait le dispositif a affirmé avoir agi sur instruction du propriétaire du car-wash. Le conducteur, âgé de 68 ans et habitant Huitième-Mille, à Triolet, aurait expliqué : «Mo pe fer met gaz dan mo loto parski mo roul boukou et lesans ser.»

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Arrivé peu après, le propriétaire, âgé de 49 ans, a admis avoir donné l'ordre de procéder au transfert. La fouille a permis de découvrir une deuxième pompe électrique, ainsi que neuf bonbonnes vides et quatre pleines, saisies comme pièces à conviction.

Une deuxième voiture surprise le lendemain

Le mardi 10 novembre, vers 9 h 40, les policiers sont revenus et ont surpris la même opération en cours sur une Toyota blanche, stationnée dans un garage du car-wash. L'employé, âgé de 33 ans, a lui aussi déclaré agir sur instruction du propriétaire, Mahmad Sameer Maghun.

La propriétaire du véhicule, une chauffeuse de taxi de 56 ans, aurait expliqué : «Mo finn vinn met gaz dan mo loto depi dan bonbonn, lesans tro ser.»

Les deux employés et les deux automobilistes ont été avertis des infractions liées au transvasement et à l'utilisation de gaz ménager à des fins non domestiques.

La Police Photographer Unit, un dessinateur de la police et le Mauritius Fire and Rescue Service se sont rendus sur les lieux. Les enquêteurs devront établir si ces transferts étaient ponctuels ou s'inscrivaient dans une pratique organisée au sein de l'établissement.