Ile Maurice: Deux partenariats pour mieux encadrer les patients

La création d'un Centre régional de l'autisme à Flacq et la modernisation du centre de dialyse de Souillac franchissent une nouvelle étape et se concrétisent. Approuvés par le Conseil des ministres, il y a quelques semaines, les deux projets reposent sur des partenariats associant le ministère de la Santé et du Bien-être, la Mauritius Telecom Foundation et des organisations de terrain. La fondation financera les initiatives dans le cadre de son programme de responsabilité sociale d'entreprise.

La signature de l'accord pour Souillac est prévue aujourd'hui à la Telecom Tower, à Port-Louis. Il porte sur l'amélioration des infrastructures et des équipements du centre de dialyse de Souillac, en partenariat avec la Renal Disease Patients' Association. L'autre projet concerne la création et l'équipement d'un Centre régional de l'autisme au Dr Bruno Cheong Care Centre, à Flacq, en collaboration avec le Rotary Club de Flacq. L'objectif est de renforcer l'accompagnement des enfants présentant des troubles du spectre autistique et d'offrir un soutien accru à leurs familles.

Pour Bose Soonarane, secrétaire de la Renal Disease Patients' Association, l'amélioration des conditions d'accueil à Souillac était devenue nécessaire. Les usagers et leurs proches avaient notamment signalé des problèmes de climatisation, particulièrement pénalisants à l'approche de l'été. «Les climatiseurs ne marchaient pas. Avec la situation économique qui prévaut, le gouvernement n'avait pu faire le nécessaire. On est allé vers les grandes institutions pour demander leur aide.» Les patients bénéficient gratuitement des séances de dialyse et du transport entre leur domicile et le centre, mais ils doivent également recevoir leurs traitements dans les meilleures conditions possibles, ajoute-t-il, car chaque séance implique plusieurs heures passées sur un lit ou un fauteuil spécialisé.

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L'unité a également fait l'objet de travaux avec l'installation d'un nouvel appareil de traitement de l'eau. «Aujourd'hui, cet appareil est dernier cri. Du coup, l'unité de dialyse de Souillac a été rénovée : peinture, rideaux et installation de nouveaux climatiseurs», précise Bose Soonarane. La gestion des dossiers médicaux a aussi été modernisée. Un ordinateur portable mis à la disposition du personnel infirmier peut utiliser un programme développé par un employé de l'hôpital. «On ne perd plus de temps et les dossiers sont accessibles facilement. Cela va améliorer le service.» Il espère que ce système sera amélioré et étendu à d'autres centres de dialyse.

Décès de dialysés en 2021 : l'enquête renvoyée au 23 février

L'enquête judiciaire sur le décès de 12 patients sous dialyse pendant la pandémie de Covid-19 en 2021 n'a pas repris devant la cour de Curepipe le 10 novembre. L'affaire a été renvoyée au 23 février 2027. À la précédente audience, les représentants du bureau du Directeur des poursuites publiques, Meᣵ Jean-Michel Ah Sen et Khaveesh Seenauth, avaient interrogé Govinden Varden, Charge Nurse au département de dialyse de l'hôpital de Souillac. Le témoin avait indiqué que les dialysis sheets de Keerpanand Beedassy, Avishna Parvatee Jena et Suren Surwon n'avaient pu être retracées.