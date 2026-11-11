Ile Maurice: Un témoin à charge partagé sur le rôle de Newoor

Le procès de Kavidev Newoor, poursuivi pour homicide involontaire par négligence à la suite du naufrage du remorqueur Sir Gaëtan en août 2020, s'est poursuivi devant la Cour intermédiaire, mardi. À la barre, le skipper Vishal Tewari a notamment évoqué ses relations professionnelles avec l'accusé, tout en apportant une précision importante sur les responsabilités opérationnelles le soir du drame.

Les débats autour du rôle de Kavidev Newoor dans le naufrage du remorqueur Sir Gaëtan ont repris devant la magistrate Magalie Lambert-Henry, siégeant en Cour intermédiaire. Vishal Tewari, skipper à la Mauritius Ports Authority (MPA), a poursuivi sa déposition lors de cette audience.

Appelé par la poursuite, représentée par Me Nataraj Muneesamy, du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), le témoin avait notamment été interrogé sur ses relations professionnelles avec le capitaine Kavidev Newoor. Lors d'une précédente comparution, il avait décrit celles-ci comme étant «very professional».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Toutefois, la présentation de sa déposition à la police a fait apparaître une différence dans ses propos. Dans cette déclaration, Vishal Tewari expliquait que Newoor avait tendance à imposer sa volonté et à demander aux skippers d'effectuer des opérations en mer qu'ils estimaient difficiles, voire impossibles à réaliser. Il affirmait également que les refus pouvaient entraîner des représailles, plaçant ainsi les skippers dans une situation où ils se sentaient contraints d'obtempérer.

Confronté à cette divergence, Tewari a tenté de nuancer ses déclarations, expliquant qu'il fallait disposer d'arguments particulièrement solides pour parvenir à convaincre le capitaine Newoor lorsqu'un désaccord survenait.

Les opérations confiées à deux victimes

Lors du contre-interrogatoire mené par Me Neelkanth Dulloo, avocat de Kavidev Newoor, une question a porté sur les personnes qui avaient la responsabilité des opérations de remorquage le 31 août 2020.

À ce sujet, Vishal Tewari a indiqué que, selon ses connaissances, les opérations relevaient des capitaines Bheenick et Addison, tous deux morts dans le naufrage. Moswadeck Bheenick commandait le Sir Gaëtan, et Jimmy Sylvain Addison l'assistait à bord.

Le témoin a également expliqué les circonstances de sa mobilisation le soir du drame. Il avait reçu des instructions du Duty Pilot, le capitaine Rault, afin de porter secours au remorqueur après que celui-ci eut lancé un appel de détresse aux alentours de 19 heures. Il avait alors quitté le port à bord d'un autre remorqueur pour participer aux opérations de secours. Interrogé par la défense sur l'existence d'éventuels échanges avec Kavidev Newoor ce soir-là, le skipper a répondu par la négative.

Ces éléments viennent alimenter les débats sur la chaîne de responsabilités entourant l'opération de remorquage, alors que l'accusé maintient qu'il n'était pas responsable de celle-ci le jour du naufrage.

Quatre morts

Pour rappel, le 31 août 2020, le remorqueur Sir Gaëtan, appartenant à la MPA, avait chaviré au large de Poudre-d'Or alors qu'il remorquait la barge L'Ami Constant de Pointe-d'Esny vers Port-Louis. Cette opération s'inscrivait dans le contexte des interventions menées à la suite de l'échouement du MV Wakashio.

Selon l'acte d'accusation, Kavidev Newoor aurait contraint le capitaine Moswadeck Bheenick à prendre la mer afin d'effectuer cette opération, malgré les réserves exprimées par ce dernier concernant les mauvaises conditions météorologiques.

La barge transportait des fûts de déchets toxiques récupérés dans le cadre des opérations liées au naufrage du Wakashio. Au cours du trajet, elle aurait percuté le remorqueur, provoquant une brèche dans sa coque et son chavirement.

Le drame a coûté la vie à quatre membres de l'équipage : Jimmy Sylvain Addison, Lindsay Laval Plassan, Sujit Kumar Seewoo et le capitaine Moswadeck Bheenick, dont le corps n'a jamais été retrouvé.

Une Court of Investigation, présidée par l'ancien juge Gérard Angoh, avait été instituée afin de faire la lumière sur les circonstances du naufrage. À la suite de ses travaux, le DPP a engagé une accusation formelle d'homicide involontaire par négligence contre Kavidev Newoor, qui conteste les faits qui lui sont reprochés.

La prochaine audience est prévue le 11 décembre.