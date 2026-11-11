Ile Maurice: Trois conducteurs positifs, un piéton grièvement blessé

Trois conducteurs contrôlés positifs à des tests de dépistage de drogues en moins de 24 heures. Les cas ont été signalés à Floréal, Eau-Coulée et Union Park, à Rose-Belle, entre mardi 10 et mercredi 11 novembre. Parmi ces trois incidents, l'un a particulièrement retenu l'attention : un piéton de 69 ans a été grièvement blessé après avoir été percuté par une motocyclette dont le conducteur a été testé positif aux drogues.

L'accident s'est produit mardi 10 novembre, vers 17h30, sur la route Royale à Union Park. Un motocycliste de 22 ans, employé dans un supermarché, circulait lorsqu'il a heurté le piéton. Âgé de 69 ans et habitant la localité, ce dernier a été blessé à la tête et saignait abondamment après le choc.

Alertés, les services du SAMU se sont rendus sur place. Après les premiers soins, la victime a été transportée à l'hôpital Jawaharlal Nehru pour être prise en charge. Son état de santé était jugé sérieux et elle a été admise au bloc opératoire.

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Soumis à un alcootest, le motocycliste a obtenu un résultat négatif. En revanche, le test de dépistage de drogues s'est révélé positif. Il a été averti de l'infraction, verbalisé puis placé en cellule au poste de police de Rivière-des-Anguilles.

Le même jour, vers 17h45, un autre motocycliste de 23 ans avait également été contrôlé positif sur la route de Floréal, près du croisement avec Jhury Lane. Il circulait à bord d'une motocyclette rouge.

Un troisième cas a été signalé dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 novembre. Vers minuit, sur la route Royale à Camp-Fouquereaux, à Eau-Coulée, un automobiliste de 26 ans, au volant d'une Toyota blanche, a également été contrôlé positif à un test de dépistage de drogues.

Dans ces trois affaires, les conducteurs ont été verbalisés. Pour les cas de Floréal et d'Eau-Coulée, des prélèvements sanguins ont été effectués respectivement au PMOC et à l'hôpital Jawaharlal Nehru, avant d'être transmis au Forensic Science Laboratory. Les résultats des analyses sont toujours attendus. Les enquêtes se poursuivent.