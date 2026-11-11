Gabon: Finances publiques - Deux rapports de la Cour des comptes pour éclairer la gestion des ressources de l'État

11 Novembre 2026
Gabonews (Libreville)

Le Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour en audience le Président de la Cour des Comptes, Pamphile Moussavou Ibouanga. Cette rencontre a été consacrée à la présentation de deux rapports majeurs relatifs à l'exercice 2025, portant sur l'exécution du budget et la qualité des comptes de l'Etat.

Le premier rapport concerne le contrôle de l'exécution des lois de finances et le second porte sur la certification des comptes de l'Etat. Ces travaux apportent aux pouvoirs publics des éléments d'appréciation essentiels sur la mise en oeuvre des autorisations budgétaires et la fiabilité de l'information comptable.

Cette présentation intervient après le dépôt des deux documents auprès du Parlement et du Vice-Président du Gouvernement. Elle s'inscrit dans le suivi des travaux de la Cour des comptes et contribue à éclairer les décisions publiques en matière de gestion budgétaire et comptable.

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Institution supérieure de contrôle des finances publiques, la Cour des Comptes veille à la bonne utilisation des deniers publics et contribue à la transparence de leur gestion. Par ses travaux, elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans leurs missions de contrôle et de suivi, tout en renforçant l'exigence de rendre compte de l'utilisation des ressources de l'Etat.

La présentation de ces rapports rappelle un principe fondamental : la rigueur budgétaire repose sur une gestion contrôlée, des comptes fiables et des responsabilités clairement établies. Autant d'exigences indispensables à la bonne gouvernance et à la confiance dans l'action publique.

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