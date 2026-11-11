Maroc: COP31 à Antalya - Nasser Bourita représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Sommet des dirigeants

Le Royaume du Maroc réaffirme son engagement en faveur de l'action climatique mondiale à l'occasion de la 31e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), qui se tient du 9 au 20 novembre 2026 à Antalya, en Turquie.

Sur Hautes Instructions du Roi Mohammed VI, une importante délégation marocaine prend part à ce rendez-vous international, mettant en avant l'expérience du Royaume en matière de transition énergétique, d'adaptation aux changements climatiques et de coopération africaine.

Représentant le Souverain marocain au Sommet des dirigeants des 11 et 12 novembre, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a souligné que le Maroc aborde cette conférence fort de ses réalisations nationales et de son engagement constant en faveur d'une action climatique ambitieuse. « Le Maroc participe à ce sommet non pas en simple invité ou en tant que pays bénéficiaire, mais avec un engagement fort, une expérience solide et des réponses nationales concrètes », a-t-il déclaré à l'occasion d'une visite au Pavillon du Royaume.

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Face aux défis du réchauffement climatique, le Maroc s'est fixé pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 53 % à l'horizon 2035. Cette ambition s'appuie notamment sur une politique volontariste de transition énergétique, engagée sous l'impulsion du Roi Mohammed VI, visant à porter à plus de 52 % la part des énergies renouvelables dans la capacité électrique nationale d'ici 2030.

Au-delà du secteur énergétique, cette dynamique concerne également l'industrie, les transports et le développement d'une économie à faible émission de carbone. Ces orientations traduisent la volonté du Royaume de concilier développement économique, souveraineté énergétique et responsabilité environnementale, tout en contribuant aux objectifs de l'Accord de Paris.

Confronté, à l'instar de nombreux pays africains, aux conséquences du dérèglement climatique, le Maroc a également développé une expérience significative dans la gestion du stress hydrique. Le dessalement de l'eau de mer, le développement des infrastructures de transfert d'eau, communément appelées « autoroutes de l'eau », ainsi que la rationalisation de l'exploitation des ressources hydriques constituent autant de réponses concrètes que le Royaume entend partager avec ses partenaires.

Cette expertise s'étend également à l'agriculture et à la gestion des catastrophes naturelles, deux secteurs particulièrement exposés aux effets des changements climatiques et dont la résilience constitue un enjeu majeur pour les économies africaines. Au-delà de ses réalisations nationales, le Maroc poursuit son engagement en faveur d'une coopération climatique africaine structurée autour d'initiatives régionales lancées par le Roi Mohammed VI lors de la COP22, organisée en 2016 à Marrakech.

Celles-ci ont notamment donné naissance à trois commissions climatiques consacrées au Sahel, aux États insulaires africains et au bassin du Congo. Ces mécanismes de coopération illustrent la volonté du Royaume de favoriser l'émergence de réponses africaines concertées face aux défis environnementaux, en privilégiant le partage d'expertise, la mobilisation des ressources financières et le renforcement des capacités nationales.

Cette approche s'inscrit dans une vision plus large de la coopération Sud-Sud, érigée en axe majeur de la politique africaine du Maroc, et fondée sur la solidarité, le partenariat et la recherche de solutions adaptées aux réalités économiques et environnementales du continent.

Sur le plan multilatéral, le Royaume défend une gouvernance climatique internationale plus équitable, attentive aux besoins des pays en développement, particulièrement ceux du continent africain, qui demeurent parmi les plus vulnérables aux conséquences du dérèglement climatique, malgré leur contribution relativement limitée aux émissions mondiales de gaz à effet de serre.

La justice énergétique, le financement de la transition écologique et le renforcement de la résilience climatique figurent ainsi parmi les priorités défendues par la délégation marocaine.

À cet égard, Nasser Bourita a insisté sur la nécessité de mettre en place des mécanismes de financement innovants, susceptibles de répondre à l'ampleur des investissements nécessaires à l'adaptation et à l'atténuation des effets du changement climatique.

Dans un contexte international marqué par la multiplication des crises géopolitiques et l'accentuation des tensions entre grandes puissances, le chef de la diplomatie marocaine a également appelé à préserver la place centrale des enjeux climatiques dans l'agenda international. « Ces conflits ne doivent en aucun cas reléguer la question des changements climatiques au second plan de l'agenda international », a-t-il affirmé, rappelant l'importance d'une mobilisation collective et durable face à une menace qui transcende les frontières et les divergences politiques.