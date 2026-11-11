Ethiopie: Le Premier ministre Abiy s'entretient avec le président irakien Nizar Mohammed Saeed

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président irakien Nizar Mohammed Saeed au sujet de l'établissement et du renforcement des relations bilatérales, de l'identification des priorités communes en matière de développement et de l'exploration des possibilités de coopération.

Cette rencontre s'est déroulée en marge du Sommet des dirigeants de la COP31, au cours duquel les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur les aspirations de l'Éthiopie en matière de développement et sur des questions régionales d'intérêt commun.

« (Notre) engagement reflète les efforts continus de l'Éthiopie pour élargir ses partenariats diplomatiques et renforcer ses relations bilatérales grâce à une coopération mutuellement bénéfique », a déclaré le Premier ministre sur les réseaux sociaux.

Il ressort de ces discussions qu'elles ont souligné l'importance de renforcer les liens par le biais d'une collaboration concrète et d'identifier les domaines présentant un potentiel commun pour faire progresser la coopération au développement.