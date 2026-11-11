Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec la Première ministre barbadienne Mia Mottley au sujet du renforcement des relations bilatérales, de la promotion de la coopération dans le domaine de l'aviation et de l'approfondissement de la collaboration en soutien à la présidence éthiopienne de la COP32.

Cette rencontre s'est déroulée en marge du Sommet des dirigeants de la COP31 à Antalya, en Turquie, où les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur des questions d'intérêt commun et exploré les moyens d'élargir la coopération entre leurs pays.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux à l'issue de la rencontre, le Premier ministre Abiy a déclaré que leurs discussions avaient porté sur la coopération dans le domaine de l'aviation et sur la poursuite des efforts conjoints en faveur de la présidence éthiopienne de la COP32, avec un engagement commun à élargir la collaboration bilatérale et à traduire les priorités communes en résultats concrets.

Selon l'ENA, cette collaboration reflète les efforts déployés par l'Éthiopie pour renforcer ses partenariats internationaux et obtenir un soutien plus large en vue de sa future présidence de l'agenda climatique mondial lors de la COP32, qui se tiendra à Addis-Abeba en 2027.