Ethiopie: Le pays et la Norvège souhaitent renforcer leur partenariat en matière de climat à l'approche de la COP32

Addis Ababa — L'Éthiopie et la Norvège cherchent à approfondir leur coopération en matière de climat et à renforcer leurs efforts conjoints pour faire progresser l'action mondiale en faveur du climat, alors qu'Addis-Abeba se prépare à accueillir la COP32 en novembre 2027.

Cet engagement a été pris lors d'une réunion bilatérale entre le ministre éthiopien des Finances et négociateur en chef de la COP32, Fitsum Assefa (PhD), et la ministre norvégienne du Climat et de l'Environnement, Sigrun Gjerløw Aasland.

Les deux ministres ont discuté de leurs priorités communes et des opportunités d'élargir leur coopération, en mettant particulièrement l'accent sur les préparatifs de la COP32 et le renforcement des initiatives collaboratives en matière de climat.

Elles ont souligné l'importance de faire progresser le reboisement et la restauration de l'environnement par le biais de l'initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie, mettant en avant sa contribution à l'atténuation du changement climatique, à l'adaptation à celui-ci et au renforcement de la résilience face à ses impacts.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les discussions ont également reflété un intérêt commun à tirer parti des partenariats internationaux pour promouvoir des solutions concrètes en matière de climat et renforcer les efforts collectifs en faveur du développement durable.

Alors que l'Éthiopie se prépare à accueillir la COP32, le pays intensifie son engagement diplomatique auprès de ses partenaires internationaux afin de renforcer la coopération, de mobiliser des soutiens et de faire progresser un programme climatique mondial inclusif et axé sur l'action.