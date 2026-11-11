Ethiopie: Le pays appelle à une coopération internationale renforcée en matière de financement de la lutte contre le changement climatique

Addis Ababa — L'Éthiopie a appelé à une coopération internationale renforcée afin d'améliorer l'accès des pays en développement au financement climatique et d'accroître l'efficacité des fonds climatiques multilatéraux pour répondre à leurs priorités.

Cet appel a été lancé par le ministre éthiopien des Finances et négociateur en chef pour la COP32, Fitsum Assefa, lors d'un événement parallèle intitulé « Fonds climatiques multilatéraux : travailler ensemble pour un meilleur accès et un impact accru », organisé en marge de la COP31.

Fitsum a souligné l'importance de renforcer la collaboration entre les partenaires internationaux et d'améliorer l'accessibilité et l'efficacité des mécanismes multilatéraux de financement de la lutte contre le changement climatique.

Elle a souligné la nécessité pour les fonds consacrés au climat de mieux répondre aux priorités des pays en développement et de soutenir leurs efforts pour faire face aux effets du changement climatique.

Cette discussion intervient alors que l'Éthiopie se prépare à accueillir la COP32 à Addis-Abeba en novembre 2027, le pays cherchant à promouvoir des partenariats internationaux plus solides et à faire progresser l'action climatique.