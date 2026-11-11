Maroc: Province d'Essaouira - Suspension exceptionnelle des cours cet après-midi en raison des mauvaises conditions météorologiques

La Direction provinciale du ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification a annoncé la suspension exceptionnelle des cours pour l'après-midi de ce mercredi dans l'ensemble des établissements scolaires de la province, en raison des mauvaises conditions météorologiques prévues.

Cette décision intervient à la suite de l'émission du bulletin d'alerte n° 236/2026 par la Direction générale de la météorologie (DGM), et en application des recommandations de la Cellule provinciale de veille, en coordination avec les autorités locales, indique la Direction provinciale dans un communiqué.

Cette mesure préventive vise à préserver la sécurité des élèves ainsi que des cadres pédagogiques et administratifs face aux risques liés aux mauvaises conditions météorologiques prévues, précise-t-on.

Pour rappel, la DGM avait annoncé, dans un bulletin d'alerte météorologique de niveau de vigilance orange, des pluies ou averses localement fortes, avec des cumuls oscillant entre 50 et 80 mm, dans la province d'Essaouira, du mercredi à 13h00 au jeudi à 12h00.

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La même source avait également prévu de fortes rafales de vent, avec chasse-poussières locales, pouvant atteindre 90 à 100 km/h, mercredi entre 12h00 et 23h00 dans la province.