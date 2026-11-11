Maroc: Le gazoduc Nigeria-Maroc franchit une nouvelle étape institutionnelle

Le projet de gazoduc reliant le Nigeria au Maroc a franchi une nouvelle étape institutionnelle. Les pays concernés ont finalisé et signé les accords nécessaires à la poursuite du projet, dont le coût est estimé à près de 25 milliards de dollars. Les efforts se poursuivent toutefois pour mobiliser les investissements indispensables à sa réalisation.

S'exprimant lors du Salon ADIPEC à Abou Dhabi, le directeur général de la Compagnie pétrolière nationale nigériane, Bashir Bayo Ojulari, a indiqué que les pays participant au projet avaient finalisé les accords nécessaires. L'annonce a été rapportée dans un communiqué publié par la compagnie le 3 novembre.

Le projet vise à acheminer le gaz le long de la façade atlantique du Nigeria jusqu'au Maroc, avec une connexion ultérieure aux marchés européens.

Cette avancée intervient après la signature, en juillet dernier, d'un accord intergouvernemental entre les pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour encadrer le développement du gazoduc. Le projet est piloté par la Compagnie pétrolière nationale nigériane et l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) du Maroc.

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Les dirigeants des pays de la CEDEAO avaient signé cet accord à Freetown, capitale de la Sierra Leone, le 19 juillet 2026.

Selon l'ONHYM, cette étape vient compléter un processus institutionnel coordonné par l'organisation régionale, à la suite du mémorandum d'entente signé en 2022. Elle fournit ainsi au projet un cadre permettant d'avancer vers les dispositifs de financement et de mise en oeuvre.

Un communiqué publié à l'époque avait également évoqué l'organisation ultérieure, au Maroc, d'une cérémonie destinée à permettre au Royaume et à la Mauritanie de signer l'accord, en présence du président nigérian Bola Tinubu. Le dernier communiqué de la compagnie nigériane ne précise toutefois pas si cette cérémonie a effectivement eu lieu et ne fournit pas de détails sur les documents concernés par son annonce.

En mai, le ministère nigérian des Affaires étrangères avait indiqué que Rabat et Abuja envisageaient de signer un accord intergouvernemental au cours du dernier trimestre de 2026, après l'achèvement des premières études techniques.

La séquence des annonces montre ainsi que l'avancée juridique et institutionnelle constitue actuellement l'une des principales étapes du projet, tandis que le passage à la phase de construction reste lié aux mécanismes d'investissement et de mise en oeuvre.

Baptisé Gazoduc africain atlantique, le projet prévoit un tracé d'environ 6.800 kilomètres à travers 13 pays de la façade atlantique. Il devrait comprendre des tronçons terrestres et maritimes avant de se connecter, dans le nord du Maroc, au gazoduc Maghreb-Europe.

Sa capacité nominale est estimée à 30 milliards de mètres cubes de gaz par an. Jusqu'à 15 milliards de mètres cubes pourraient être destinés à l'approvisionnement du Maroc et des marchés européens, tandis que le reste serait orienté vers les marchés régionaux.

Le projet prévoit également des interconnexions destinées à desservir les pays enclavés du Sahel.

Selon les promoteurs, cette configuration devrait permettre de relier les ressources gazières de l'Afrique de l'Ouest aux centres de consommation et d'élargir l'utilisation du gaz notamment dans la production d'électricité, l'industrie et les activités minières.

Pour le Maroc, ce projet permettrait également de renforcer sa position dans le transport des approvisionnements entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe, tout en répondant à une partie de ses besoins énergétiques nationaux.

Le schéma de développement repose sur une réalisation progressive, à travers des tronçons pouvant être mis en exploitation au fur et à mesure de leur achèvement.

Selon Bashir Bayo Ojulari, cité le 8 novembre par la plateforme «Zawya», la compagnie nigériane compte notamment s'appuyer sur le gazoduc ouest-africain existant, qui relie déjà le Nigeria au Bénin, au Togo et au Ghana. L'objectif est d'étendre progressivement le réseau en direction de la Sierra Leone puis vers les autres étapes du tracé.

La compagnie pétrolière nationale nigériane détient 24,9% du gazoduc existant.

La mise en service progressive des extensions devrait, selon les promoteurs, permettre de générer des revenus et de démontrer la viabilité opérationnelle du projet avant l'achèvement de l'ensemble du corridor atlantique. Cette approche contribuerait à faciliter la mobilisation des financements nécessaires aux tronçons suivants.

Du côté marocain, la directrice générale de l'ONHYM, Amina Benkhadra, avait indiqué à Reuters en avril dernier que les premiers tronçons devraient relier le Maroc aux gisements gaziers de Mauritanie et du Sénégal. Le projet prévoit également une liaison entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, tandis que la connexion aux gisements nigérians devrait intervenir dans des phases ultérieures.

Amina Benkhadra avait alors avancé 2031 comme échéance prévisionnelle pour l'arrivée du gaz issu des premières phases.

Cette échéance concerne la mise en service des premiers tronçons, chaque partie devant être développée comme une infrastructure indépendante, en fonction de ses propres arrangements techniques et financiers.

Ainsi, après les avancées enregistrées sur les plans juridique et institutionnel, le projet entre désormais dans une phase où la mobilisation des investissements et la mise en oeuvre progressive des différents tronçons constituent les étapes déterminantes de sa réalisation.