Afrique de l'Ouest: CAN 2032 - La CAF évalue la candidature commune des trois pays de l'AES

Une mission de la Confédération africaine de football (CAF) a effectué, les 8 et 9 novembre à Niamey, une visite d'évaluation du dossier de la candidature commune des trois pays de la Confédération des États du Sahel, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2032, rapporte l'Agence nigérienne de presse (ANP).

Conduite par l'expert de la CAF Basegeta Avellin, cette mission a examiné les infrastructures sportives, hôtelières et sanitaires proposées par la partie nigérienne, ainsi que le dispositif sécuritaire envisagé pour accueillir la compétition.

Les travaux ont notamment porté sur la présentation du dossier de candidature par la Fédération nigérienne de football (FENIFOOT), avant des visites du stade Général Seyni Kountché, actuellement en rénovation, du stade municipal et du Centre technique national.

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La délégation a également inspecté plusieurs établissements hôteliers de Niamey ainsi que l'Hôpital général de référence, afin d'évaluer les capacités d'accueil et de prise en charge prévues dans le cadre de l'organisation du tournoi. Selon le président de la FENIFOOT, Issaka Adamou, cette mission avait pour objectif de vérifier la conformité entre les engagements présentés dans le dossier et les infrastructures disponibles sur le terrain.

Le responsable sportif a dressé un bilan satisfaisant de la visite, tout en précisant que l'appréciation définitive du dossier relève de la CAF. Le projet nigérien prévoit notamment la rénovation du stade Général Seyni Kountché, d'une capacité de 30.000 places, pour un investissement estimé à 26,09 millions de dollars, ainsi que la construction d'un nouveau stade de 20.000 places.

Il comprend également la construction ou la réhabilitation de huit terrains d'entraînement, pour un coût prévisionnel de 21,20 millions de dollars. La candidature commune des trois pays de la Confédération des États du Sahel (AES) prévoit, au total, six stades de compétition et 24 terrains d'entraînement.

Selon l'ANP, les trois pays avaient manifesté leur intérêt pour l'organisation conjointe de la CAN 2032 en juillet dernier, avant de recevoir une confirmation de la CAF concernant la conformité de leur déclaration d'intérêt. En cas de désignation, la compétition pourrait se dérouler à Niamey, Bamako, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.

Des missions similaires d'évaluation sont également prévues au Mali et au Burkina Faso, dans le cadre de l'examen du dossier commun par l'instance africaine.