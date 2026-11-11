Maroc: L'Atlantique présente l'addition - Le Royaume généreusement arrosé par Bruna

Déjà bien installée, la dépression Bruna arrose depuis le week-end le Portugal et l'Espagne, menace le nord du Maroc à mi-semaine et devrait arriver en France jeudi. C'est surtout l'eau qu'il faut redouter: des pluies intenses sur des sols assoiffés, des oueds et des rivières qui peuvent se réveiller d'un coup et une mer agitée. Le petit guide des dangers avant que la pluie tant attendue ne soit de trop.

Tempêtes européennes: les prénoms n'ont plus rien d'innocent! Les dépressions ne sont baptisées qu'une fois que l'un des six pays du Sud-Ouest (France, Espagne, Portugal, Belgique, Luxembourg, Andorre) annonce une vigilance vent au moins orange. Le Maroc n'est pas membre du club. Il reçoit donc une tempête baptisée sans lui. Comme s'il recevait la facture d'un dîner auquel il n'était pas invité. Bruna est également la deuxième tempête à fort impact de la saison en Espagne. L'automne, qui semblait avoir oublié ses obligations, se rattrape.

Une dépression qui prend son temps

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Ce qui rend Bruna préoccupante, c'est moins sa violence que sa durée. La dépression s'est creusée à l'ouest des Açores, où elle restera presque immobile avant de s'approcher du nord-ouest de la péninsule Ibérique en début de semaine. De là, elle envoie une succession de perturbations atlantiques. Les météorologues portugais évoquent moins le passage d'un front isolé qu'une sorte de convoi de tempêtes. Cependant, de la pluie qui réapparaît chaque jour finit par saturer les sols, gonfler les cours d'eau et fragiliser les terrains en pente.

Maroc: le Nord en première ligne

Les premiers effets se sont fait sentir dès dimanche au Maroc où la DGM avait émis une vigilance orange, annonçant de la pluie allant de 25 à 35 mm à Chefchaouen, Al Haouz et Taroudant, avec des rafales de 70 à 80 km/h à Al Haouz, Chefchaouen et Essaouira.

Le gros de l'épisode reste à venir. Bruna devrait dégrader la météo dans le nord du pays cette semaine, avec de fortes précipitations attendues notamment à Tanger et à Rabat, puis un risque de fortes précipitations mercredi et jeudi (11 et 12 novembre), dans un air plus frais et plus humide qui pourrait être présent jusqu'au 15 novembre.

On connaît la scène. Après des mois de sécheresse, chacun attend la pluie comme le Messie, puis découvre qu'un caniveau bouché, un oued asséché depuis des années ou un tunnel routier mal drainé suffisent à transformer la bénédiction en calamité. Une pluie de 30 mm en quelques heures ne remplit pas les barrages. Cependant, elle remplira très bien les sous-sols, les passages souterrains et les quartiers bâtis là où l'eau passait autrefois.

Portugal: une semaine sous les nuages

Le Portugal est en première ligne. Selon le service météorologique national, l'IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera, l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère qui surveille aussi l'état de la mer et l'activité sismique), le pays connaîtra pluie, vent et mer agitée de dimanche jusqu'au 13 novembre, Açores et Madère comprises. Les vagues devaient atteindre 4 à 5 mètres sur la côte ouest ce lundi. La Protection civile portugaise met en garde contre les inondations et les crues, les glissements de terrain, les éboulements, les routes glissantes, les accidents en bord de mer et les objets mal fixés emportés par le vent.

Espagne: l'Andalousie déjà sous l'eau

L'Espagne a connu un lundi critique. L'AEMET (l'Agencia Estatal de Meteorología, l'Agence nationale espagnole de météorologie, l'équivalent de notre DGM) a placé Huelva, Séville, Cáceres et Ávila en alerte orange. Les pluies peuvent atteindre 100 litres par mètre carré en douze heures sur les reliefs du Système central, et jusqu'à 30 litres par mètre carré en une heure dans certains secteurs de Huelva. Les dégâts ont déjà commencé: Séville a subi des inondations après une nuit de déluge, de longs bouchons paralysent l'A-7 sur la Costa del Sol, et les secours ont activé une phase de pré-urgence inondations dans le sud du pays. L'agence a également signalé des risques d'inondations, de crues et de pluies torrentielles.

France: une bulle d'air venue du Maroc

La France sera touchée plus tard et de façon plus indirecte. Le changement de temps se fera en deux étapes: d'abord un redoux porté par un flux de sud à sud-ouest à partir de lundi, puis le retour des pluies au passage de Bruna, qui devrait s'approcher des côtes françaises d'ici jeudi 12 novembre. Les prévisionnistes s'inquiètent d'une masse d'air subtropical venant du Maroc, chargée de plus d'eau précipitable. Le Royaume exporte donc aussi son humidité, sans licence ni contrôle.

Les recommandations des autorités se ressemblent d'un pays à l'autre et relèvent surtout du bon sens (déboucher les évacuations d'eau de pluie, garer son véhicule loin des zones inondables, conduire prudemment, ne jamais traverser de zones inondées, fermer volets et fenêtres). On peut ajouter ce conseil propre au Maroc à tous les pays concernés: ne jamais sous-estimer un oued sec, qui peut se remplir en quelques minutes avec l'eau tombée sur les reliefs en amont.

L'incertitude, seule certitude

Reste une part d'inconnu. L'AEMET reconnaît elle-même que la position exacte de la dépression reste incertaine. C'est d'elle que dépend la cartographie des zones les plus touchées. Bruna doit faiblir à partir du mercredi 11 novembre, sans exclure de fortes averses. Pour l'Europe et même le Maroc, ces pluies peuvent aider à recharger les sols en déficit, mais des précipitations trop fortes risquent de provoquer des ruissellements et des inondations. Tout le paradoxe de la semaine se situe là: la pluie que l'on espérait arrive enfin, mais elle tombe trop fort et trop vite pour être d'une réelle utilité.

Bruna ne sera sans doute pas la tempête du siècle. Elle rappelle seulement que nos villes, souvent bâties pour la sécheresse, gèrent mal l'abondance. C'est peut-être la prochaine fois qu'on priera pour la pluie qu'il faut le préciser.